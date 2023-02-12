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Де Хеа — самый молодой вратарь, проведший 400 матчей в АПЛ

вчера, 20:53
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа провёл 400-й матч в АПЛ.

В воскресенье команда испанца обыграла «Лидс» в гостях в рамках 23-го тура АПЛ (2:0). Футболист является самым молодым голкипером, достигшим отметки в 400 игр в Английской Премьер-Лиге (в возрасте 32 лет и 97 дней). Также Де Хеа — первый игрок не из Великобритании и Ирландии, проведший столько матчей в турнире за один клуб.

Ранее вратарь повторил рекорд Петера Шмейхеля по сухим матчам за манкунианцев.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:45
Тащер натуральный. Здоровья и мотивации в дальнейшем! несколько сезонов в одиночку тащил всю команду
Когда не могли определиться кто станет основным кипером. И всё таки выбор пал на Де Хеа, как оказалось на долгие годы.
Еще начинал в Атлетико запасным вратарём, но тут случилась травма Асенхо который котировался выше де Хеи.
Человек прошёл от МЮ САФа до МЮ сегодняшних дней. Прошёл от хейта в свою сторону в первом своём сезоне до всеобщей любви времён Ван Гала и раннего Моура в Юнайтед.
Удачи, Давид, продолжай радовать своими рекордами!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:04
Как Акинфеев бьёт рекорды!
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