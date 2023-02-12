Де Хеа — самый молодой вратарь, проведший 400 матчей в АПЛ

1676224423

вчера, 20:53

Вратарь «Манчестер Юнайтед» провёл 400-й матч в АПЛ .

В воскресенье команда испанца обыграла «Лидс» в гостях в рамках 23-го тура АПЛ (2:0). Футболист является самым молодым голкипером, достигшим отметки в 400 игр в Английской Премьер-Лиге (в возрасте 32 лет и 97 дней). Также Де Хеа — первый игрок не из Великобритании и Ирландии, проведший столько матчей в турнире за один клуб.

Ранее вратарь повторил рекорд Петера Шмейхеля по сухим матчам за манкунианцев.