«Бохум» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Фрайбург», который состоится 18 февраля 2023 года

«Бохум»

«Невыбиваемые» в Бундеслиге на данный момент находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты футбольных поединков «Бохума» в недавних матчах. С разницей в три гола «несгибаемые» в матче 19-го тура чемпионата Германии одержали уверенную победу дома над «Хоффенхаймом». Уже после первого тайма хозяева обыгрывали гостей в три мяча. Дортмундской «Боруссии» на своём поле команда из Бохума уступила в игре 1/8 Кубка Германии.

На прошлых выходных со счётом 0:3 «невыбиваемые» проиграли мюнхенской «Баварии».

«Фрайбург»

После двадцати туров текущего сезона «бразильцы из Брайсгау» входят в четвёрку сильнейших команд Бундеслиги. Ознакомимся с успехами «красно-белых» в недавних матчах, чтобы оценить шансы команды на успех в гостевой игре с «Бохумом». В позапрошлом туре чемпионата «Фрайбург» с большим счётом потерпел поражение от «Боруссии» Дортмунд. На выезде «бразильцы из Брайсгау» обыграли футбольный клуб «Зандхаузен» в 1/8 Кубка Германии.

Со счётом 2:1 «Фрайбург» взял верх над «Штутгартом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 3.15

Ничья – 3.45

Победит «Фрайбург» – 2.25

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 4.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

Только в одном матче из пяти последних «несгибаемые» одержали победу

За аналогичный период в трёх играх из пяти крайних «Фрайбург» выиграл

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Статистика очных встреч подсказывает нам, что «красно-белые» обыгрывали «невыбиваемых» в трёх недавних матчах. На победу «Фрайбурга» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.25. Не без труда, но гости одержат победу над «Бохумом».