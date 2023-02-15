«Айнтрахт» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Вердер», который состоится 18 февраля 2023 года
«Айнтрахт»
Франкфуртская команда находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «чёрно-белых». В матче 19-го тура Бундеслиги «орлы» взяли верх над «Гертой». Открыв счёт уже на шестой минуте матча, «Айнтрахт» обыграл команду «Дармштадт 98» в рамках 1/8 Кубка Германии.
Со счётом 0:3 «чёрно-белые» проиграли «Кёльну» в прошлом туре.
«Вердер»
«Бременцы» после двадцати туров текущего сезона Бундеслиги занимают девятое место. Предлагаем ознакомиться с успехами «зелёно-белых» в недавних матчах. На своём поле в рамках матча 18-го тура чемпионата Германии «музыканты» одержали победу над «волками» из Вольфсбурга. Над «швабами» в гостях «Вердер» взял верх, обыграв соперника в сухую.
Поражением «бременцев» завершилась игра прошлого тура. Со счётом 0:2 «зелёно-белые» уступили дортмундской «Боруссии».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» – 1.62
- Ничья – 4.30
- Победит «Вердер» – 5.00
- Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36
Статистика
- В одном поединке из пяти последних «орлы» проиграли
- За аналогичный период «музыканты» потерпели три поражения
- Три крайние очные встречи завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
На своём поле «чёрно-белые» вполне могут одержать победу над оппонентом. На победу «Айнтрахта» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62. Крайняя встреча команд летом прошлого года завершилась победой «орлов».