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«Айнтрахт» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:56
«Айнтрахт» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Вердер», который состоится 18 февраля 2023 года

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «чёрно-белых». В матче 19-го тура Бундеслиги «орлы» взяли верх над «Гертой». Открыв счёт уже на шестой минуте матча, «Айнтрахт» обыграл команду «Дармштадт 98» в рамках 1/8 Кубка Германии.

Со счётом 0:3 «чёрно-белые» проиграли «Кёльну» в прошлом туре.

«Вердер»

«Бременцы» после двадцати туров текущего сезона Бундеслиги занимают девятое место. Предлагаем ознакомиться с успехами «зелёно-белых» в недавних матчах. На своём поле в рамках матча 18-го тура чемпионата Германии «музыканты» одержали победу над «волками» из Вольфсбурга. Над «швабами» в гостях «Вердер» взял верх, обыграв соперника в сухую.

Поражением «бременцев» завершилась игра прошлого тура. Со счётом 0:2 «зелёно-белые» уступили дортмундской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Айнтрахт» – 1.62
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Вердер» – 5.00
  • Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.51
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

  • В одном поединке из пяти последних «орлы» проиграли
  • За аналогичный период «музыканты» потерпели три поражения
  • Три крайние очные встречи завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

На своём поле «чёрно-белые» вполне могут одержать победу над оппонентом. На победу «Айнтрахта» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62. Крайняя встреча команд летом прошлого года завершилась победой «орлов».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк вердер
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:21
Хозяева фавориты и должны спокойно разбираться с гостями
Гость
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