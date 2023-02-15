«Айнтрахт» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Вердер», который состоится 18 февраля 2023 года

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «чёрно-белых». В матче 19-го тура Бундеслиги «орлы» взяли верх над «Гертой». Открыв счёт уже на шестой минуте матча, «Айнтрахт» обыграл команду «Дармштадт 98» в рамках 1/8 Кубка Германии.

Со счётом 0:3 «чёрно-белые» проиграли «Кёльну» в прошлом туре.

«Вердер»

«Бременцы» после двадцати туров текущего сезона Бундеслиги занимают девятое место. Предлагаем ознакомиться с успехами «зелёно-белых» в недавних матчах. На своём поле в рамках матча 18-го тура чемпионата Германии «музыканты» одержали победу над «волками» из Вольфсбурга. Над «швабами» в гостях «Вердер» взял верх, обыграв соперника в сухую.

Поражением «бременцев» завершилась игра прошлого тура. Со счётом 0:2 «зелёно-белые» уступили дортмундской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.62

Ничья – 4.30

Победит «Вердер» – 5.00

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

В одном поединке из пяти последних «орлы» проиграли

За аналогичный период «музыканты» потерпели три поражения

Три крайние очные встречи завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

На своём поле «чёрно-белые» вполне могут одержать победу над оппонентом. На победу «Айнтрахта» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62. Крайняя встреча команд летом прошлого года завершилась победой «орлов».