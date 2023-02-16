«Сассуоло» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Наполи», который состоится 17 февраля 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» не проигрывает уже несколько матчей подряд и смог немного улучшить свои позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Коллектив на данный момент занимает 15 место с 24 баллами, отставая от ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Даже ничья в матче с безоговорочным лидером Серии А будет отличным результатом для хозяев, которые продлят серию без поражений.

12 февраля «Сассуоло» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2), а четвертого числа минимально обыграла «Аталанту» (1:0).

«Наполи»

«Наполи» продолжает лидировать в чемпионате Италии и вряд ли уже упустит свое преимущество. Команда занимает первое место с 59 очками и опережает ближайшего соперника на 15 пунктов. В выездной встрече с «Сассуоло» от подопечных Спалетти болельщики ждут уверенной игры и победы, которая не позволит даже теоретически сократить расстояние от «Интера». Матч обещает быть напряженным и наверняка не оставит зрителей равнодушными.

12 февраля «Наполи» крупно обыграл на своем поле «Кремонезе» (3:0), а пятого числа с тем же счетом обыграл на выезде «Специю» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 5.4

Ничья – 4.4

Победит «Наполи» – 1.57

Статистика

«Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» одержал только четыре победы в десяти последних встречах на своем поле

«Наполи» выиграл у «Сассуоло» два последних поединка

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что гостям будет непросто в этой встрече, однако в конечном итоге они смогут вырвать минимальную победу.