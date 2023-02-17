«Интер» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Удинезе», который состоится 18 февраля 2023 года
«Интер»
«Интер» является на данный момент главным преследователем «Наполи» в Серии А, однако реальных шансов навязать борьбу у миланского клуба практически нет. На данный момент подопечные Индзаги занимают второе место с 44 баллами и на целых 15 пунктов отстают от лидера. В домашней игре с «Удинезе», который в последнее время выступает не очень удачно, от хозяев будут ждать исключительно победного результата.
13 февраля «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» на выезде (0:0), а пятого числа минимально одолел «Милан» в дерби (1:0).
«Удинезе»
«Удинезе» не хватило на весь сезон Серии А и уже два месяца команда находится на спаде, что влияет на турнирную таблицу. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 30 очками и отстает от «Торино» только по дополнительным показателям. В выездной игре с «Интером», мало кто верит в успех гостей, которого они добились в первом круге на своем стадионе.
12 февраля «Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2), а пятого числа минимально проиграл на выезде «Торино» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.5
- Ничья – 4.4
- Победит «Удинезе» – 6.4
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Удинезе» выиграл на выезде четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Удинезе»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Интер», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Миланский клуб на своем поле выглядит достаточно уверенно и мы предполагаем, что он не оставит шансов нестабильному сопернику.