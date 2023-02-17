«Интер» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Удинезе», который состоится 18 февраля 2023 года

«Интер»

«Интер» является на данный момент главным преследователем «Наполи» в Серии А, однако реальных шансов навязать борьбу у миланского клуба практически нет. На данный момент подопечные Индзаги занимают второе место с 44 баллами и на целых 15 пунктов отстают от лидера. В домашней игре с «Удинезе», который в последнее время выступает не очень удачно, от хозяев будут ждать исключительно победного результата.

13 февраля «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» на выезде (0:0), а пятого числа минимально одолел «Милан» в дерби (1:0).

«Удинезе»

«Удинезе» не хватило на весь сезон Серии А и уже два месяца команда находится на спаде, что влияет на турнирную таблицу. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 30 очками и отстает от «Торино» только по дополнительным показателям. В выездной игре с «Интером», мало кто верит в успех гостей, которого они добились в первом круге на своем стадионе.

12 февраля «Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2), а пятого числа минимально проиграл на выезде «Торино» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.5

Ничья – 4.4

Победит «Удинезе» – 6.4

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл на выезде четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл три из пяти последних матчей с «Удинезе»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Интер», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Миланский клуб на своем поле выглядит достаточно уверенно и мы предполагаем, что он не оставит шансов нестабильному сопернику.