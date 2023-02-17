«Бетис» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Вальядолид», который состоится 18 февраля 2023 года

«Бетис»

«Реал Бетис» на данный момент находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «зелёно-белых». В 17-ом туре Ла Лиги на своём поле «Бетикос» уступил с разницей в один мяч «Барсе». В напряжённой борьбе «гелиополиты» потерпели поражение от «Сельты». «Кельты» на три мяча от «Бетиса» ответили четырьмя забитыми голами.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Реал Бетис» одержал победу над «Альмерией» на их поле.

«Вальядолид»

«Пусела» в Примере занимает тринадцатое место после двадцати одного тура. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков с участием «бело-фиолетовых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «гелиополитами». С одинаковым счётом 1:0 «Реал Вальядолид» взял верх над командами «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

«Нулёвку» раскатали «бело-фиолетовые» с «Осасуной» в матче прошлого тура чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.63

Ничья – 3.95

Победит «Вальядолид» – 5.80

Победит «Бетис» с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Четыре личные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из десяти крайних матчей «зелёно-белые» в четырёх обыграли своих соперников

За тот же период «Вальядолид» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

На победу «Бетиса» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.66. На данном этапе «Вальядолид» не в той форме, чтобы отобрать очки у «зелёно-белых».