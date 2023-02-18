«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», который состоится 19 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» занимают в Премьер-лиге на данный момент третью строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием « МЮ ». На своём поле «красные» раскатали ничью с «павлинами» (2:2). В гостях на прошлых выходных в Лидсе «манкунианцы» в сухую, поразив дважды ворота соперника, одержали победу над «белыми».

16 февраля «красные дьяволы» в гостях сыграли вничью с «Барсой» в 1/16 плей-офф Лиги Европы (2:2).

«Лестер»

«Лисы» в чемпионате Англии находятся на тринадцатом месте. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «синих» за последнее время. В 1/16 Кубка Англии с минимальным счётом «Лестер» взял верх над командой «Уолсолл». Пропустив первыми, «лисы» сумели одержать победу над «вилланами». «Синие» на два гола «львов» ответили четырьмя забитыми мячами.

На прошлых выходных со счётом 4:1 «Лестер» обыграл «шпор».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63

Ничья – 4.40

Победит «Лестер» – 5.20

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

В четырёх очных встречах из пяти последних исход был следующий: обе забьют — да

Одно поражение потерпели «красные» в десяти крайних матчах

«Лисы» за аналогичный период проиграли в пяти поединках.

Прогноз