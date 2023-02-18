«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», который состоится 19 февраля 2023 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» занимают в Премьер-лиге на данный момент третью строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «МЮ». На своём поле «красные» раскатали ничью с «павлинами» (2:2). В гостях на прошлых выходных в Лидсе «манкунианцы» в сухую, поразив дважды ворота соперника, одержали победу над «белыми».
16 февраля «красные дьяволы» в гостях сыграли вничью с «Барсой» в 1/16 плей-офф Лиги Европы (2:2).
«Лестер»
«Лисы» в чемпионате Англии находятся на тринадцатом месте. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «синих» за последнее время. В 1/16 Кубка Англии с минимальным счётом «Лестер» взял верх над командой «Уолсолл». Пропустив первыми, «лисы» сумели одержать победу над «вилланами». «Синие» на два гола «львов» ответили четырьмя забитыми мячами.
На прошлых выходных со счётом 4:1 «Лестер» обыграл «шпор».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63
- Ничья – 4.40
- Победит «Лестер» – 5.20
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34
Статистика
- В четырёх очных встречах из пяти последних исход был следующий: обе забьют — да
- Одно поражение потерпели «красные» в десяти крайних матчах
- «Лисы» за аналогичный период проиграли в пяти поединках.
Прогноз
На пять очков отстаёт «МЮ» от «канониров» и «небесно-голубых». Отставание можно попытаться сократить в предстоящем матче с «лисами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на победу команды «Манчестер Юнайтед».