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«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:42
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», который состоится 19 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» занимают в Премьер-лиге на данный момент третью строчку турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «МЮ». На своём поле «красные» раскатали ничью с «павлинами» (2:2). В гостях на прошлых выходных в Лидсе «манкунианцы» в сухую, поразив дважды ворота соперника, одержали победу над «белыми».

16 февраля «красные дьяволы» в гостях сыграли вничью с «Барсой» в 1/16 плей-офф Лиги Европы (2:2).

«Лестер»

«Лисы» в чемпионате Англии находятся на тринадцатом месте. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «синих» за последнее время. В 1/16 Кубка Англии с минимальным счётом «Лестер» взял верх над командой «Уолсолл». Пропустив первыми, «лисы» сумели одержать победу над «вилланами». «Синие» на два гола «львов» ответили четырьмя забитыми мячами.

На прошлых выходных со счётом 4:1 «Лестер» обыграл «шпор».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.63
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Лестер» – 5.20
  • Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.51
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

  • В четырёх очных встречах из пяти последних исход был следующий: обе забьют — да
  • Одно поражение потерпели «красные» в десяти крайних матчах
  • «Лисы» за аналогичный период проиграли в пяти поединках.

Прогноз

На пять очков отстаёт «МЮ» от «канониров» и «небесно-голубых». Отставание можно попытаться сократить в предстоящем матче с «лисами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.63 на победу команды «Манчестер Юнайтед».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк лестер
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:40
Ден Хаг при всех трудностях в клубе смог найти оптимальный вариант для "Манчестер Юнайтед" чтобы исправить ситуацию и результаты команды. И в этом матче они являются фаворитами и обязаны побеждать. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 17:21
Думаю, что Лисы с таким МЮ ничего не поделают, если только МЮ не будет беречь силы для ЛЧ
Гость
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