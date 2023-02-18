«Эльче» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эльче» – «Эспаньол», который состоится 19 февраля 2023 года

«Эльче»

«Зелёно-полосатые» в чемпионате Испании находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Эльче». С большим счётом «бело-зелёные» проиграли на выезде «Севилье». Дома с разницей в пару мячей «Эльче» взял верх над «Вильярреалом». Хет-трик Мильи принёс победу своей команде.

15 февраля мадридский «Реал» в сухую, забив четыре гола, обыграл «зелёно-полосатых».

«Эспаньол»

«Эспаньол» на данный момент занимает семнадцатое место в Ла Лиге. Ознакомимся с успехами «бело-синих» за последнее время, чтобы предположить возможный исход футбольного поединка с «Эльче». «Альмерия» одержала победу над «попугаями» в 19-ом туре Примеры. Ничейным исходом завершилась встреча с «Осасуной».

В напряжённой борьбе со счётом 2:3 «бело-синие» дома уступили команде «Реал Сосьедад».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 2.85

Ничья – 3.15

Победит «Эспаньол» – 2.70

Победит «Эспаньол» с форой -1 – 4.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре личные встречи из пяти за последнее время

В двух матчах из пяти последних «зелёно-полосатые» потерпели поражения

За тот же период «попугаи» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Соперники находятся примерно на одном уровне. Отдать предпочтение какой-то определённой команде непросто. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.15 на ничью в матче.