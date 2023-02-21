«Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 24 февраля 2023 года

«Майнц»

В чемпионате Германии «карнавальники» занимают на данный момент девятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. На своём поле в сухую с большим счётом «карнавальники» проиграли мюнхенской «Баварии». С минимальной разницей в гостях «Майнц» уступил дома берлинской команде «Унион». В позапрошлом туре дома «красно-белые» одержали уверенную победу над «Аугсбургом».

19 февраля в напряжённой борьбе «карнавальники» взяли верх над леверкузенскими «фармацевтами» со счётом 3:2 на их поле.

«Боруссия» Менхенгладбах

Команда из Менхенгладбаха находится на одну строчку выше «красно-белых» в турнирной таблице Бундеслиги. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «жеребят», чтобы оценить шансы команды на успех в гостевой встрече с «карнавальниками». С разгромным счётом на выезде «чёрно-бело-зелёные» обыграли «деревенских» из Хоффенхайма. Нулевую ничью раскатал «Гладбах» с «горняками». В гостях с большим счётом «Боруссия» потерпела поражение от «Герты».

В Менхенгладбахе мюнхенская «Бавария» не сумела прервать безвыигрышную серию в очных матчах с «жеребятами». Со счётом 3:2 в прошлом туре «чёрно-бело-зелёные» выиграли «баварцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.10

Ничья – 3.60

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 3.40

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15

Статистика

Четыре личные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да

В трёх играх из пяти крайних «Майнц» взял верх над своими соперниками

За тот же период «Боруссия» порадовала своих болельщиков победами в двух поединках.

Прогноз

«Гладбах» не выигрывает «карнавальников» с 2020 года. Крайний раз на своём поле «красно-белые» проиграли дортмундской «Боруссии» месяц назад. При всём уважении к команде из Менхенгладбаха, но они не сумеют одержать победу над командой «Майнц». Рассчитывать на то, что «жеребята» уступят, также не следует. На ничью в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60. Когда обе команды достаточно сильны, ставка на ничейный исход кажется наиболее оптимальным вариантом.