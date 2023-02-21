«Лестер» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Арсенал», который состоится 25 февраля 2023 года

«Лестер»

«Лисы» в Премьер-лиге на данный момент находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «синих». На выезде в матче 22-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» одержал победу над «вилланами». С разгромным счётом «лисы» обыграли «шпор» в матче позапрошлого тура. «Сити» на один пропущенный гол от «Тоттенхэма» ответил четырьмя забитыми мячами.

На прошлых выходных со счётом 0:3 «синие» уступили «красным дьяволам» из Манчестера.

«Арсенал»

В чемпионате Англии «канониры» возглавляют турнирную таблицу. Рассмотрим несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. Ничью «Арсенал» раскатал на своём поле с «Брентфордом» в игре 23-го тура Премьер-лиги. «Небесно-голубые» из Манчестера с разницей в пару мячей обыграли «канониров» на их поле.

18 февраля со счётом 4:2 «красно-белые» обыграли «Астон Виллу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 4.70

Ничья – 4.00

Победит «Арсенал» – 1.71

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Три личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В трёх играх из пяти последних «лисы» обыграли своих оппонентов

«Красно-белые» за тот же период выиграли только в одном поединке.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.77 на победу «Арсенала» с форой -1.5. В трёх очных матчах «канониры» обыгрывали «синих» с разницей в пару мячей. В будущей игре «красно-белые» одержат уверенную победу над «лисами».