«Реал» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677253779

сегодня, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал» – «Атлетико», который состоится 25 февраля 2023 года

«Реал»

«Галактикос» на данный момент занимает в Ла Лиге второе место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «сливочных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем мадридском дерби. В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «белые» одержали уверенную победу над «Эльче» в матче 21-го тура Примеры. На прошлых выходных «Реал» взял верх над «Осасуной» в гостях (2:0).

21 февраля в Ливерпуле «Галактикос» со счётом 5:2 обыграл «красных» в матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

«Атлетико»

«Матрасники» в чемпионате Испании находятся на две строчки ниже «сливочных», уступая им десять очков. Вспомним несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. Ничью раскатали «индейцы» с «Хетафе» в матче 20-го тура Ла Лиги (1:1). С минимальным счётом в гостях «матрасники» обыграли «Сельту» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

19 февраля «Атлетико» со счётом 1:0 одержал победу над «басками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» – 1.84

Ничья – 3.75

Победит «Атлетико» – 4.60

Победит «Реал» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — да – 1.83

Обе забьют — нет – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Выигрышная серия «Реала» длится пять матчей подряд

Только в двух матчах из десяти крайних «красно-белые» уступили

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи команд из пяти последних.

Прогноз

«Сливочным» необходимо догонят «Барсу», пока это ещё возможно. «Матрасники» так просто не сдадутся «Реалу», но победа всё-таки достанется «белым». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на победу «Реала».