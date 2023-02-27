«Кремонезе» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» — «Рома», который состоится 28 февраля 2023 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» остается последней командой Серии А, которая до сих пор не смогла одержать ни одной победы. Команда набрала девять баллов за счет ничейных результатов, и чтобы покинуть зону вылета ей необходимо отыгрывать 11 баллов, что без побед сделать невозможно. В игре со стабильной «Ромой» хозяевам придется очень сложно и рассчитывать на победу могут только самые оптимистичные болельщики.

20 февраля «Кремонезе» сыграл вничью с «Торино» (2:2) на выезде, а 12 числа проиграл на выезде «Наполи» (0:3).

«Рома»

«Рома» несколько дней назад смогла пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, проиграв до этого первый поединок. В чемпионате Италии у римлян текущее четвертое место с 44 баллами и отставание от двух конкурентов на три балла. В случае победы над аутсайдером, подопечные Жозе Моуриньо сравняются по очкам с «Миланом» и «Интером». Поединок обещает быть интересным и напряженным, ведь клубы преследуют разные цели и нуждаются в очках.

23 февраля в «Рома» обыграла «Зальцбург» в Лиге Европы (2:0), а 19 числа на своем поле одолела «Верону» в Серии А (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 5.5

Ничья – 3.6

Победит «Рома» – 1.7

Статистика

«Кремонезе» выиграл один матч из десяти последних в основное время

«Рома» забивала в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах

Римский клуб выиграл четыре последних матча у «Кремонезе» в чемпионате Италии

Шесть из десяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Гости выглядят увереннее и сильнее своего соперника, а также у команды было время восстановиться после матча Лиги Европы. Прогнозируем победу гостей.