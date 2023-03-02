«Аталанта» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Удинезе», который состоится 04 марта 2023 года

«Аталанта»

Команда из Бергамо снова на спаде и набирает очень мало очков для команды, которая мечтает играть в лиге Чемпионов. Перед стартом очередного тура «Аталанта» располагается на шестом месте с 41 баллом и отстает от четвертой позиции уже на четыре пункта. В домашней встрече с не самым стабильным «Удинезе», хозяевам нельзя терять очки, иначе положение станет очень непростым.

26 февраля «Аталанта» без особых шансов проиграла на выезде «Милану» (0:2), а 19 числа неожиданно уступила «Лечче» на своем поле (1:2).

«Удинезе»

«Удинезе» не может победить уже несколько поединков, хотя в некоторый у команды была возможность заработать полноценные три очка. На данный момент клуб идет на десятой позиции, набрав 31 балл и уступает «Торино» только по дополнительным показателям. В матче с «Аталантой» гости постараются суверенно сыграть в обороне и создать проблемы сопернику. Поединок будет очень интересным и наверняка богатым на события.

26 февраля «Удинезе» сыграл вничью со «Специей» (2:2), а 18 числа на выезде проиграл «Интеру» (1:3). Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.63

Ничья – 4.05

Победит «Удинезе» – 5.1

Статистика

«Удинезе» выиграл только две встречи из последних десяти во всех турниах

«Аталанта» проиграла четыре из пяти последних встреч

Семь последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Команде очень нужна победа, чтобы вновь начать стабильно набирать очки и не выпадать с борьбы за место в топ-4. Прогнозируем успех коллектива из Бергамо.