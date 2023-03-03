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«Майнц» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:31
«Майнц» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Хоффенхайм», который состоится 4 марта 2023 года

«Майнц»

«Красно-белые» в чемпионате Германии на данный момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи с участием «карнавальников». С разницей в пару мячей «Майнц» одержал победу над «Аугсбургом» в рамках матча 20-го тура Бундеслиги. В напряжённой борьбе «красно-белые» обыграли в гостях «львов» из Леверкузена.

В прошлом туре чемпионата «Майнц» взял верх над менхенгладбахской «Боруссией» со счётом 4:0.

«Хоффенхайм»

«Деревенские» занимают в Бундеслиге шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков «сине-белых» за последнее время. Шесть матчей подряд «Хоффенхайм» проигрывает своим оппонентам. На своём поле «деревенские» уступили леверкузенским «фармацевтам» в 20-ом туре чемпионата. С минимальным счётом «сине-белые» потерпели поражение от «фуггеров».

Со счётом 0:1 «Хоффенхайм» проиграл дортмундской «Боруссии».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Майнц» – 1.94
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Хоффенхайм» – 3.85
  • Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.20
  • Обе забьют — нет – 2.23
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – да
  • В пяти матчах из десяти последних «Майнц» выиграл
  • За тот же период «Хоффенхайм» одержал одну победу.

Прогноз

После победы над менхенгладбахской «Боруссией» в прошлом туре «карнавальники» на кураже возьмут верх над «сине-белыми». Компания Pinnacle на победу «Майнца» с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.20.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк майнц
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 20:36
Думаю, что хозяева при родных трибунах не проиграют этот матч
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