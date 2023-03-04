«Вальядолид» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вальядолид» – «Эспаньол», который состоится 5 марта 2023 года
«Вальядолид»
«Пусела» на данный момент находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «бело-фиолетовых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «попугаями» из Барселоны. «Нулёвку» раскатала команда на своём поле с «Осасуной» в матче 21-го тура Примеры. В позапрошлом туре чемпионата с разницей в один мяч «Вальядолид» проиграл на выезде «Бетису».
На прошлых выходных со счётом 0:3 «Пусела» в гостях потерпела поражение от «Сельты».
«Эспаньол»
Двенадцатое место занимают «бело-синие» в чемпионате Испании. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Эспаньола». На своём поле «попугаи» уступили на своём поле с разницей в один мяч команде «Реал Сосьедад» в рамках матча 21-го тура Ла Лиги. С минимальным счётом на выезде «бело-синие» обыграли «Эльче» в позапрошлом туре Примеры.
Со счётом 2:1 «Эспаньол» взял верх над «островитянами» из Мальорки.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» – 2.47
- Ничья – 3.25
- Победит «Эспаньол» – 3.05
- Победит «Вальядолид» с форой -1.5 – 4.85
- Обе забьют — нет – 1.85
- Обе забьют — да – 2.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62
Статистика
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти крайних
- В семи поединках из десяти крайних «бело-фиолетовые» проиграли
- Из десяти игр в трёх «попугаи» уступили своим оппонентам.
Прогноз
Компания Pinnacle на победу «Эспаньола» предлагает коэффициент 3.05. На выезде одержать победу над «Вальядолидом» будет непросто, но возможно. В октябре прошлого года «бело-синие» обыграли «Пуселу».