«Вальядолид» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вальядолид» – «Эспаньол», который состоится 5 марта 2023 года

«Вальядолид»

«Пусела» на данный момент находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «бело-фиолетовых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «попугаями» из Барселоны. «Нулёвку» раскатала команда на своём поле с «Осасуной» в матче 21-го тура Примеры. В позапрошлом туре чемпионата с разницей в один мяч «Вальядолид» проиграл на выезде «Бетису».

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Пусела» в гостях потерпела поражение от «Сельты».

«Эспаньол»

Двенадцатое место занимают «бело-синие» в чемпионате Испании. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Эспаньола». На своём поле «попугаи» уступили на своём поле с разницей в один мяч команде «Реал Сосьедад» в рамках матча 21-го тура Ла Лиги. С минимальным счётом на выезде «бело-синие» обыграли «Эльче» в позапрошлом туре Примеры.

Со счётом 2:1 «Эспаньол» взял верх над «островитянами» из Мальорки.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 2.47

Ничья – 3.25

Победит «Эспаньол» – 3.05

Победит «Вальядолид» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.85

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи из пяти крайних

В семи поединках из десяти крайних «бело-фиолетовые» проиграли

Из десяти игр в трёх «попугаи» уступили своим оппонентам.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Эспаньола» предлагает коэффициент 3.05. На выезде одержать победу над «Вальядолидом» будет непросто, но возможно. В октябре прошлого года «бело-синие» обыграли «Пуселу».