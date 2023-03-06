«Бенфика» — «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Брюгге», который состоится 07 марта 2023 года

«Бенфика»

Лидер чемпионата Португалии показывает уверенный футбол и добился хорошего преимущества в первом матче. «Бенфика» имеет отличный шанс пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, если исключит недооценку соперника. В национальном чемпионате «орлы» идут на первом месте и смогли набрать уже 62 балла, опережая ближайшего соперника на восемь пунктов. Матч обещает быть интересным и увлекательным.

04 марта «Бенфика» обыграла на своем поле «Фамаликан» (2:0), а 25 числа на выезде одолела «Визелу» (2:0).

«Брюгге»

У чемпиона Бельгии большие проблемы в чемпионате и вряд ли «Брогге» сможет защитить свой титул. В первой игре с «Бенфикой» команда в некоторых отрезках выглядела хорошо, но не смогла даже отличиться забитым мячом. В чемпионате коллектив занимает только четвертое место с 46 очками и отстает от ближайшего соперника уже на 11 пунктов.

03 марта «Брюгге» крупно проиграл на везде «Остенде» (0:3), а 26 числа на своем поле обыграл «Гент» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Брюгге» – 7.9

Статистика

«Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Бельгийский клуб выиграл два из десяти поединков за последнее время

«Бенфика» пропустил семь мячей в десяти последних домашних матчах

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. На данном отрезке сезона разница между командами очень большая и мы предполагаем, что у португальцев не будет проблем в этой встрече.