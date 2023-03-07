«Шахтер» — «Фейеноорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Фейеноорд», который состоится 09 марта 2023 года

«Шахтер»

Украинский клуб с большими усилиями смог пройти в прошлом раунде «Ренн», который выглядел откровенно лучше. Тем не менее, «Шахтер» продолжает свой путь в Лиге Европы и пройдет испытание лидером чемпионата Нидерландов «Фейеноордом». «Горняки» не являются фаворитами, но могут снова удивить своих болельщиков в первом поединке, который пройдет в Польше.

05 марта «Шахтер» разгромил «Металлист 1925» (7:0), а 28 февраля оказался сильнее «Миная» (4:1).

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» лидирует в чемпионате Нидерландов и имеет на три пункта больше, чем у многократного чемпиона «Аякса». Команде очень важно завоевать чемпионство, которое достаточно редко приходит в Роттердам. В предстоящей встрече с «Шахтером» коллективу очень важно не проиграть в первой встрече, чтобы успешно завершить противостояние на своем стадионе при поддержке родных трибун.

04 марта «Фейеноорд» минимально обыграл на своем поле «Гронинген» (1:0), а первого числа в кубке страны обыграл на выезде «Херенвен» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Фейеноорд» – 2.35

Статистика

Клуб из Нидерландов не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Шахтер» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фейеноорд» проиграл оба последних матча с украинским клубом за последнее время

Пять последних матчей «Шахтера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Вряд ли гости будут слишком рисковать в этой игре и попытаются сосредоточиться на обороне своих ворот и контратаках. Прогнозируем, что в первой игре команды не определят победителя.