«Рома» — «Реал» Сосьедад : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Реал» Сосьедад, который состоится 09 марта 2023 года
«Рома»
«Рома» находится в отличной форме и смогла переиграть «Зальцбург» в прошлом раунде, который для всех команд является неудобным соперником. Теперь подопечным Моуриньо будет противостоять испанский «Реал» Сосьедад, а противостояние итальянских и испанских клубов всегда интересно. В чемпионате Италии римляне занимают четвертое место с 47 баллами и отстают на один пункт от ближайшего соперника.
05 марта «Рома» обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0), а 28 февраля команда проиграла на выезде «Кремонезе» (1:2).
«Реал» Сосьедад
Команда имела хорошее преимущество перед «Атлетико» в чемпионате, но растеряла его и опустилась на четвертое место в турнирной таблице. Для «Реала» Сосьедад очень важно попасть в Лигу Чемпионов, поэтому коллективу придется параллельно тратить много энергии сразу на два турнира. В игре с «Ромой» в Риме гости постараются как можно меньше пропустить и поискать свои моменты в атаке, чтобы перенести вопрос о победителе в ответную встречу.
03 марта «Реал Сосьедад» на своем поле не смог переиграть «Кадис» (0:0), а 25 февраля и вовсе проиграл на выезде «Валенсии» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 2.15
- Ничья – 3.1
- Победит «Реал» Сосьедад – 3.7
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Реал» Сосьедад выиграл только одну игру из семи последних во всех турнирах
- «Рома» забивает на своем стадионе уже десять матчей подряд
- Шесть из семи выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Римский клуб находится на подъеме и в домашнем матче постарается играть с преимуществом во владении мячом и добиться результата. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече в 1-2 мяча.