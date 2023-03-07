«Рома» — «Реал» Сосьедад : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Реал» Сосьедад, который состоится 09 марта 2023 года

«Рома»

«Рома» находится в отличной форме и смогла переиграть «Зальцбург» в прошлом раунде, который для всех команд является неудобным соперником. Теперь подопечным Моуриньо будет противостоять испанский «Реал» Сосьедад, а противостояние итальянских и испанских клубов всегда интересно. В чемпионате Италии римляне занимают четвертое место с 47 баллами и отстают на один пункт от ближайшего соперника.

05 марта «Рома» обыграла на своем поле «Ювентус» (1:0), а 28 февраля команда проиграла на выезде «Кремонезе» (1:2).

«Реал» Сосьедад

Команда имела хорошее преимущество перед «Атлетико» в чемпионате, но растеряла его и опустилась на четвертое место в турнирной таблице. Для «Реала» Сосьедад очень важно попасть в Лигу Чемпионов, поэтому коллективу придется параллельно тратить много энергии сразу на два турнира. В игре с «Ромой» в Риме гости постараются как можно меньше пропустить и поискать свои моменты в атаке, чтобы перенести вопрос о победителе в ответную встречу.

03 марта «Реал Сосьедад» на своем поле не смог переиграть «Кадис» (0:0), а 25 февраля и вовсе проиграл на выезде «Валенсии» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.15

Ничья – 3.1

Победит «Реал» Сосьедад – 3.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» Сосьедад выиграл только одну игру из семи последних во всех турнирах

«Рома» забивает на своем стадионе уже десять матчей подряд

Шесть из семи выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Римский клуб находится на подъеме и в домашнем матче постарается играть с преимуществом во владении мячом и добиться результата. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече в 1-2 мяча.