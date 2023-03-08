«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест», который состоится 11 марта 2023 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в чемпионате Англии после двадцати шести туров занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «лилово-белых». «Тоттенхэм» в 25-ом туре на своём поле одержал победу над «Челси» в сухую, поразив дважды ворота «синих». С минимальным счётом в 1/8 Кубка Англии «шпоры» уступили «клинкам» из Шеффилда.

В Вулверхэмптоне со счётом 0:1 «лилово-белые» потерпели поражение от местных «волков».

«Ноттингем Форест»

В Премьер-лиге «лесники» на данный момент находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «красных» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 24-го тура чемпионата Англии с «небесно-голубыми» из Манчестера. С разгромным счётом в гостях «ловкие деревья» проиграли «молотобойцам», которые заставили их четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот.

5 марта вничью со счётом 2:2 завершилась игра прошлого тура чемпионата с ливерпульскими «ирисками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.46

Ничья – 4.70

Победит «Ноттингем Форест» – 7.00

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.23

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти крайних

В двух матчах из пяти последних «шпоры» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «лесники» выиграли в одном поединке.

Прогноз

В ноябре прошлого года «лесники» на своём поле одержали победу над «лилово-белыми». В предстоящем матче на своём поле «шпоры» постараются взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Тоттенхэма» предлагает коэффициент 1.46.