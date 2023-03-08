«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест», который состоится 11 марта 2023 года
«Тоттенхэм»
«Шпоры» в чемпионате Англии после двадцати шести туров занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «лилово-белых». «Тоттенхэм» в 25-ом туре на своём поле одержал победу над «Челси» в сухую, поразив дважды ворота «синих». С минимальным счётом в 1/8 Кубка Англии «шпоры» уступили «клинкам» из Шеффилда.
В Вулверхэмптоне со счётом 0:1 «лилово-белые» потерпели поражение от местных «волков».
«Ноттингем Форест»
В Премьер-лиге «лесники» на данный момент находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «красных» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 24-го тура чемпионата Англии с «небесно-голубыми» из Манчестера. С разгромным счётом в гостях «ловкие деревья» проиграли «молотобойцам», которые заставили их четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот.
5 марта вничью со счётом 2:2 завершилась игра прошлого тура чемпионата с ливерпульскими «ирисками».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.46
- Ничья – 4.70
- Победит «Ноттингем Форест» – 7.00
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.23
- Обе забьют — нет – 1.82
- Обе забьют — да – 2.03
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06
Статистика
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти крайних
- В двух матчах из пяти последних «шпоры» обыграли своих оппонентов
- За аналогичный период «лесники» выиграли в одном поединке.
Прогноз
В ноябре прошлого года «лесники» на своём поле одержали победу над «лилово-белыми». В предстоящем матче на своём поле «шпоры» постараются взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Тоттенхэма» предлагает коэффициент 1.46.