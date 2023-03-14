«Бетис» — «Манчестер Юнайтед» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 марта 2023 года
«Бетис»
Коллектив из Севилья разочаровал своих поклонников в первом матче, крупно проиграв на выезде «красным дьяволам». Теперь «Бетису» необходимо на своем поле отыгрывать три мяча, что кажется на данный момент маловероятным, однако поединок имеет яркую вывеску и наверняка будет интересным для просмотра, ведь хозяевам придется открываться. В чемпионате Испании «Бетис» занимает пятое место с 42 набранными баллами.
12 марта «Бетис» сыграл вничью на выезде с «Вильярреалом» (1:1), а девятого марта уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы (1:4).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» немного лихорадит, о чем свидетельствуют такие разные последние результаты коллектива. Тем не менее, подопечные Эрика тен Хага добились весомого преимущества, которое «одной ногой» занесло их в четвертьфинал турнира и теперь просто необходимо довести противостояние с «Бетисом» до логического завершения. В чемпионате Англии «МЮ» занимает текущее третье место и смог набрать 50 очков.
12 марта «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» на своем поле (0:0), а девятого числа переиграл «Бетис» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бетис» – 3.6
- Ничья – 3.65
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 2
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- В двух последних матчах команды обменялись победами
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Вряд ли испанский коллектив добьется прохода в следующий этап но одержать победу на своем поле они определенно могут.