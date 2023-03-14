«Бетис» — «Манчестер Юнайтед» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Бетис» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 марта 2023 года

«Бетис»

Коллектив из Севилья разочаровал своих поклонников в первом матче, крупно проиграв на выезде «красным дьяволам». Теперь «Бетису» необходимо на своем поле отыгрывать три мяча, что кажется на данный момент маловероятным, однако поединок имеет яркую вывеску и наверняка будет интересным для просмотра, ведь хозяевам придется открываться. В чемпионате Испании «Бетис» занимает пятое место с 42 набранными баллами.

12 марта «Бетис» сыграл вничью на выезде с «Вильярреалом» (1:1), а девятого марта уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы (1:4).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» немного лихорадит, о чем свидетельствуют такие разные последние результаты коллектива. Тем не менее, подопечные Эрика тен Хага добились весомого преимущества, которое «одной ногой» занесло их в четвертьфинал турнира и теперь просто необходимо довести противостояние с «Бетисом» до логического завершения. В чемпионате Англии « МЮ » занимает текущее третье место и смог набрать 50 очков.

12 марта «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» на своем поле (0:0), а девятого числа переиграл «Бетис» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 3.6

Ничья – 3.65

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В двух последних матчах команды обменялись победами

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Вряд ли испанский коллектив добьется прохода в следующий этап но одержать победу на своем поле они определенно могут.