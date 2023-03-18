Все команды РПЛ не умеют обороняться. А самое главное – не хотят

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сегодня, 22:53

Защитная лига стала атакующей.

Ужасная защита дарит крутые шоу

В матче «Локомотива» и «Краснодара» хватало легких для атак для нападающих. Сначала кастинг в шапито проходили защитники «железнодорожников». Их не взяли, ведь для цирка нужен талант. А вот для плохой защиты ничего не нужно. Едвай и Мампасси в прошлом году постоянно ошибались. Сейчас в центре обороны Конти и Кузьмичев, но это защита уровня «Урала». Причем того, что боролся за выживание, а не побеждал.

Дзюба позволил себе не забить очередной пенальти в РПЛ , но это не помешало Артему переправить мяч в ворота «Краснодара» после перерыва, когда «Локомотив» устроил камбэк с 0:2. Баринов и Пиняев зажгли, но это лишь тайм. Глобально ничего нового нельзя сказать ни про защиту «Локомотива», ни про оборону того же «Спартака». Абаскаль видел, что осенью им немного повезло, поэтому зимой приглашал игроков защиты.

В Оренбурге играл из новичков Тавареш, что не помогло москвичам без мяча. Зиньковский и Денисов, Джикия и Маслов – все могут сыграть на уровне Второй лиги. Смотреть весело. Есть голы пятками, легко подкараулить ошибку соперника, создают немало моментов. И одновременно нет ни одного аргумента в пользу того, что результативность впечатляет из-за роста уровня футбола. Оборона просела по именам и классу, как и атака, но приличных созидателей пока больше.

Играют хуже, чем в прошлом сезоне

Год назад по минимальной сумме xGA – качеству моментов соперников, предсказуемо лидировал «Зенит». Но на втором матче был «Ахмат», который пропустил 38 мячей за сезон. Его среднее количество xGA за игру было выше единицы. Худшая команда чудила на 1.7 за матч, а сейчас у «Химок» показатель выше двух. Даже «Сочи» — серебряный призер прошлого сезона, теперь допускает невероятно много ляпов в защите.

Если посмотреть на самых рейтинговых защитников сезона по позициям, то там Ловрен, а он зимой покинул РПЛ . Осипенко набивает статистику, но у «Ростова» нет надежной линии обороны. К Сантосу нет вопросов в атаке, но если «Зенит» изредка проверяют в защите, то даже Дуглас ошибается. Чемпионат, где играли Игнашевич, Иванович, Чорлука, Гранквист, Навас и многие другие приличные защитники, остался почти без звезд в этой линии.

Кроме Дугласа Сантоса, некого выделить, но его козыри – навесы впереди. Можно похвалить Зайнутдинова и Литвинова, но это эффект от работы в обороне тех, кого видели в середине поля. У «Оренбурга» есть Гойкович, но с Ренато его команда пропускала восемь мячей против «Зенита». А еще привозили по три гола. Как только подопечные Лички оказываются в гостях против сложного соперника, то играют, словно их покусали арбитры РПЛ .

Слабая оборона выросла из лимита

Лимит сам по себе не приговор, но спасли души лишь вратари. Плетикосу в «Ростове» ставили, ведь хорват опережал по уровню российских вратарей, согласных выступать за южную команду. Но у подавляющего большинства клубов не было возможности пригласить иностранца из-за лимита. Так «Динамо» отказалось, например, от Очоа. Но в РПЛ есть школа вратарей. Голкиперы часто страдают в этом сезоне от грубейших ошибок защиты, а не своих. Идеальным примером является бедняга Сафонов.

У Матвея высокий класс, чего не скажешь о Кайо. Раньше в центре защиты многих клубов иностранцы были породистее. Выбирали чужих мастеров, ведь так надежнее, когда есть еврокубки. Разумеется, были чемпионские составы с россиянами в защите, у «Спартака» Карреры играл Кутепов, затем подъехал Джикия. Но та оборона могла пропустить четыре мяча за игру. Прямо сейчас нет сильных российских защитников. При лимите старались забить фланги местными, но сердце обороны в центре.

Иностранцы тоже больше не выручают. Конти отскочил от Кордобы так, как никогда бы не позволил себе Чорлука и даже Пейчинович. Также не растили опорных полузащитников. Денисова воспитали случайно, клонировать его для всех не могут. У кого Барриос – тот мало пропускает. А у кого нет опытных людей в центре полузащиты, то почти в каждом туре есть приключение, даже если у соперника нет Промеса и Малкома. Писарский не Бензема, а голы клепает, как раньше Агаларов.

Теперь играют до последней ошибки

Когда защита в РПЛ была выше классом, то играли до первой грубой ошибки. Теперь результат определяет последний ляп, ведь их много. Хватают красные карточки, как «Локомотив». Не повторяют опыт Вернблума, который останавливался после первого предупреждения. Много потерянных позиций во всех смыслах. Привозят моменты в промышленных масштабах. Даже «Зенит» не без греха. Ренан самоуверенно оставляет за спиной соперников, желая играть созидательно, а Родригао не Гарай.

У ЦСКА мало пропущенных мячей, но посмотрим на них против «Зенита». Возможно, с Дивеевым команда Федотова смотрелась бы солиднее в защите, но пока «сушат» игру без мяча ради сносных показателей. У «Динамо» в центре защиты молодые ребята. А на фланге Скопинцев, который в двух матчах подряд совершил одинаковую ошибку у своих ворот, проиграв борьбу на втором этаже. Оценивать защиту «Спартака» без шуток невозможно, Абаскаль не чародей, он только учится.