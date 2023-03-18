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Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Урала»

вчера, 16:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Урал» уступил «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

Таким образом, продолжительная беспроигрышная серия клуба из Екатеринбурга прервалась. До этого команда в сентябре 2022-го уступила «Ахмату» (1:2). Серия уральцев без поражений составила 16 матчей во всех турнирах — 11 побед и 5 ничьих.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:59
Ничего страшного....
Гончаренко показал что он топ-топыч...и с ним надо считаться...
А серии приходят и уходят....
Да и смысл серии из 16-ти матчей если она не позволяет подняться выше 10-го места...
У Ростова в начале первенства была серия всего из 10-ти беспроигрышных матчей....но она возможно поможет сегодня Карпину обогнать Спартак и выйти на чистое 2-е место....
112910415
112910415
вчера в 19:10
ну, не беда
начнётся и продолжится новая серия
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:22
Ну просто суперклуб судя по статистике
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:15
Серия итак удалась на славу, а конец ей был неизбежен
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:26
Гончаренко доказывает что он тренер.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:13
Впереди Зенит. Раньше, позже все равно прервалась бы, зато будет успокоение после Зенита.
izrafel
izrafel
вчера в 17:07
Все серии когда то прерываются.... но результат Урала очень хорроший
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:04
Это великолепный результат для Урала. Гончаренко без раскачки создал очень крепкую команду. Не удивлюсь, если уральцы и до финала кубка доберутся.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:02
1 апреля обязательно нужно будет поздравить с отправкой!
shlomo
shlomo
вчера в 17:00
Ну что сказать... Урал не додавил, а Динамики выстояли и свой гол забили.... хотя по игре ничейка была бы справедлива.
Гость
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