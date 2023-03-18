Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Урала»

1679147599

вчера, 16:53

«Урал» уступил «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

Таким образом, продолжительная беспроигрышная серия клуба из Екатеринбурга прервалась. До этого команда в сентябре 2022-го уступила «Ахмату» (1:2). Серия уральцев без поражений составила 16 матчей во всех турнирах — 11 побед и 5 ничьих.