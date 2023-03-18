Прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия «Урала»

«Урал» уступил «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1).
Таким образом, продолжительная беспроигрышная серия клуба из Екатеринбурга прервалась. До этого команда в сентябре 2022-го уступила «Ахмату» (1:2). Серия уральцев без поражений составила 16 матчей во всех турнирах — 11 побед и 5 ничьих.
Гончаренко показал что он топ-топыч...и с ним надо считаться...
А серии приходят и уходят....
Да и смысл серии из 16-ти матчей если она не позволяет подняться выше 10-го места...
У Ростова в начале первенства была серия всего из 10-ти беспроигрышных матчей....но она возможно поможет сегодня Карпину обогнать Спартак и выйти на чистое 2-е место....
Гончаренко показал что он топ-топыч...и с ним надо считаться...
А серии приходят и уходят....
Да и смысл серии из 16-ти матчей если она не позволяет подняться выше 10-го места...
У Ростова в начале первенства была серия всего из 10-ти беспроигрышных матчей....но она возможно поможет сегодня Карпину обогнать Спартак и выйти на чистое 2-е место....
начнётся и продолжится новая серия
начнётся и продолжится новая серия