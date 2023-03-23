Армения – Турция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Армения – Турция, который состоится 25 марта 2023 года

Армения

Сборная Армении после неплохого выступления в прошлой квалификации, вновь не радует болельщиков результатами в последних матчах. Мало кто верит в силы коллектива в этой квалификации, но в первом туре на своем стадионе у них есть шансы доказать обратное в матче с крепкой сборной Турции. Победа на старте отбора может добавить уверенности армянской сборной в собственных силах.

19 января сборная Армении проиграла Албании в товарищеском матче (0:2), а 16 числа разошлась миром с Косово (2:2).

Турция

Сборная Турции имеет очень сильное поколение футболистов, но очень часто коллективу не хватало везения или осторожности в отдельных поединках. На предстоящее Евро 2024 турки горят желанием выйти и сделать это уверенно. В первом туре от гостей большинство ждет уверенной победы, которая позволит сейчас или в перспективе возглавить группу. Матч с Арменией очень важен для обеих сборных, поэтому зрителям не придется скучать.

19 ноября сборная Турции обыграла в товарищеском матче Чехию (2:1), а 16 числа с тем же счетом оказалась сильнее Шотландии (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Армения – 8.5

Ничья – 4.3

Победит Турция – 1.43

Статистика

Сборная Армении проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча Турции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Турция выиграла обе игры у Армении с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Поставить на победу Турции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Предполагаем, что гостям будет непросто, но они смогут одержать важную победу в 1-2 мяча и набрать первые баллы в новой квалификации.