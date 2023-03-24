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Роналду пора переживать. Месси заберёт почти все его рекорды

сегодня, 14:28
Месси

У Лионеля 800 голов и 353 ассиста за карьеру.

Лионель забивает чаще, чем коллега

Криштиану стал форвардом, но Месси, сыграв меньше матчей и находясь дальше от ворот, почти что догнал его по голам. Лионель скорострельнее. Быть круче такой машины, как Роналду – великое достижение. И хотя у них сформированы базы хейтеров, которые поочередно пишут после неудач одного или другого «а вы чаще этого бездаря хвалите», доброе слово не лишнее.

Месси получает заслуженную критику после новых вылетов из Лиги чемпионов. Но есть взгляд авторитетного Лама, который считает, что аргентинца в скандальном ПСЖ неправильно используют. А вот в сборной нашли подход. Лионель вчера всплакнул после теплого приема на стадионе в родной Аргентине, когда Скалони руководил хором фанатов, поющих песню о Лионеле.

Теперь игрока любят на родине. Под рестораном, где ужинал, собралась толпа. А когда знакомый актер предложил выйти через задний вход, футболист отказался, чтобы не разочаровать народ. Вчера каждый чемпион мира получил копию кубка, а Лионель отпраздновал традиционно – забил со штрафного Панаме. Красивый мяч стал 800-м в карьере за клубы и сборную.

На клубном уровне у Месси был юбилей, семьсот мячей. А в сборной следующий гол станет сотым. На высоком современном уровне восемь десятков голов лишь у Месси и Роналду. У Пеле было 757.

В случае возвращения в «Барселону» результативность не обязательно вернется к стандартам юности, но аргентинец может перегнать Роналду по итогу карьеры.

Месси чаще других касался солнца

Роналду – прирожденный атлет. Пеле – прирожденный снайпер. Но футболистов, которые настолько хорошо срослись с естеством игры, в истории немного. Марадона, Кройф, теперь Месси. Хотя многие таланты на время прикасаются к ядру футбола. Например, пяткой коснулся солнца и не обжегся Кварацхелия. Отсюда моральный подъем, когда наблюдаешь за его игрой.

Но футболисты, которые так делали в карьере чаще – от Зидана до Роналдиньо, от Гути до Бергкампа, не могли работать стабильно почти два десятилетия. Умом понимаем, почему нечестно лишать Снейдера, Рибери, Иньесту, Хави и даже ван Дейка «Золотых мячей» в пользу Месси и Роналду, но глубоко в душе каждый чувствует, что эти двое отдельно ото всех.

Мбаппе и Холанд – крутые мальчишки, но им не повезло с эпохой. Шли бы до Лионеля и Криштиану, то все от их подвигов раскрывали бы рты и роняли челюсти на пол. А так будут говорить, что «классные футболисты, но не Месси с Роналду». Феноменальный отрезок в истории игры, невероятная карьера у обоих. А что один – чемпион Европы, а другой – мира, дополняет сказку.

Осталось избежать большой ошибки

Быть знаменитостью непросто, хотя это и не буквальная каторга. В какой-то момент формируется ощущение, будто известный человек особенный, требования к которому растут по экспоненте. А Месси обычный мужичок. Иногда «сносило крышу» от популярности. Иногда поступал некрасиво. Он не яркая личность с глубиной, не Кантона и Кройф.

Обратите внимание, что у Месси даже в друзьях весельчаки. Суарес, Неймар, Агуэро и Сеск умеют зажигать. А Месси тот, кто чаще сидел в углу. Лионель себя не продавал, популярным его сделал чистый талант. В заслугу ставим, что не спился, не ленился. Бросил газировки и сладости, которые постоянно ел. Как и многие люди, обожает конфеты и шоколадки.

Видно, что Месси – адекватный отец, которому комфортно с тремя сыновьями. В футбольном плане это самый совершенный игрок из тех, кто реализовал свой потенциал. Возможно, Роналдо и Роналдиньо могли зайти туда, где аргентинец. Но у первого были травмы и карнавалы, а у второго еще больше пьянства и лишь чуть меньше женщин. Месси отверг красоток.

Вряд ли жалеет. Месси осталось побить парочку рекордов Роналду – португалец покорил мировые вершины по количеству матчей и голов за сборные, и не совершить ряд ошибок. Правильный выбор клуба на новый сезон – первая задача Месси. Не идти тренировать – вторая. Не стоит повторять грех великого игрока Марадоны, который стал бездарным тренером.

Мотивируют непобитые пока рекорды

Лионель не настолько одержим голами, как Роналду, иначе не давал бы другим бить пенальти в ПСЖ. Но ему тоже интересно быть первым. Месси нужно 11 голов в Лиге чемпионов, чтобы побить рекорд Роналду. Осталось два ассиста, чтобы забрать статус лучшего по этому параметру в том же престижном турнире. Раз Лионель хочет сыграть на ЧМ-2026, то будет гнаться за Роналду по голам в сборной.

Аргентинцу точно не стоит бросать европейский футбол. В «Барселону» возвращаться опасно, но задумался об этом. Будет забавно, если Месси окажется в АПЛ у Гвардиолы и покажет класс. Но даже если выберет комфортный вариант в Испании, то после стольких подвигов заслужил, чтобы от него отстали и воспринимали как живого человека, вольного выбирать.

Когда Месси забил 800-й гол в карьере, перед глазами промелькнул его первый точный удар на официальном уровне. Роналдиньо парашютом забросил мяч на юного коротышку, который технично перебросил вратаря «Альбасете». Это было почти 18 лет назад. Уже тогда многие догадывались, что вырастет большой футболист, а получили великого мастера. Всем, кто живет в его эпоху, крупно повезло.

Стоит ценить эту удачу, независимо от партийного выбора между командой фанатов Месси и поклонников Роналду. Нейтральных зрителей в любом случае больше, просто они не такие шумные, как болельщики конкретных игроков. Лучшими примерами игры Месси невозможно не наслаждаться.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Футбольная ностальгия
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Футбольная ностальгия
Месси Лионель  Роналду Криштиану
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер сборной Аргентины
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:33
да, лучшие образцы его творчества изумляют и чаруют ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:30
Читаю комментария и удивляюсь, фанаты Роналду считают самый престижный турнир в футболе ЛЧ, так как португалец выигрывал этот турнир пять раз.
А чемпионат мира они считают так себе турнирчиком и всё из-за того что его выиграл Месси, а Роналду его не выиграет никогда.
Я понимаю обиду, но зачем же так искажать правду?
ЧМ ещё с середины прошлого века считается главным турниром в мире и я ещё ни разу не слышал, что бы кто то из футболистов сказал обратное.

Кстати интересный факт перед чемпионатом мира 2022.
Все желали победы на турнире Месси, причём даже самые заклятые "друзья" бразильцы. Одни слова великого зубастого феномена чего стоят:
Роналдо: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но, как бразилец, не был бы рад победе Аргентины».
Да бразильцы не хотели, что бы аргентинцы выиграли ЧМ, но даже они болели за Месси и признавали величие аргентинца и считали, что нельзя лучшего игрока всех времён оставлять без кубка мира.
А кто желал победы Роналду? Единицы и то все они ярые его фанаты, но и по ним было видно, что они не верят в португальца, да и он больше тянул команду ко дну, чем помогал.
Ну как может игрок команды чуть ли не требовать, что бы гол забитым "товарищем" по команду переписали на него, типа какой то там волос оторвался от головы Роналду и забил гол. Это разве добавляет сплочённости? Скорее всего его просто терпят в сборной.
Ещё одно и наверное самое главное различие между Месси и Роналду.
Месси скромно молчит, а все вокруг его называют великим, а Роналду явный нарцисс сам себя называет таким.
Как говориться почувствуйте разницы.
arsenVS
arsenVS
сегодня в 17:13
Соккер не узнаю тебя . Хвалебная ( более или менее) статья про Месси )))
Лариса Игнатьева
Лариса Игнатьева ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 17:12
ну мбаппе не только замыкать умеет, но и в футбол играть. а вот холланд - просто деревянный замыкатель.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:08
Про Мбаппе и Холланда можно поспорить. Эти двое еще не показали и половины того, что могут. Их эпоха только начинается, а эпоха Роналду и Месси подходит к концу. Сравнивать их вклад будет логичнее когда Мбаппе и Холланду будет тоже за 35.
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:37
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 16:32
    Даже роналду считает ЧМ самым престижным турниром в футболе. Почему? Каждый раз, когда он вылетал из ЧМ, он плакал. Покажи его слезы, когда он вылетал из ЛЧ???
    Лариса Игнатьева
    Лариса Игнатьева ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 16:30
    в лч уровень проявляется с 1.4 примерно, а до этого куча шлака, типа мальме, апоэлов.
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 16:30
    Пеле, Марадона, Роналдо никогда не выигрывали ЛЧ. Даже до финала не доходили. Нужно всем сообщить, что они теперь не великие.

    Покажи 3 мнения, что роналду величайший потому что выиграл 5 ЛЧ. Скинь ссылку!!!

    роналду даже в топ 5 величайших почти никто не вносит, не говоря уже о самом величайшем.
    Gelious
    Gelious ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 16:25, ред.
    Бред, что самый престижный и значимый. Оценивали и по ЛЧ, и по ЧМ. А есть игроки, которых оценивали без всего этиого. Все индивидуально. Как все все надоели отсебячину выдумывать и выдавать за всеобщую истину. Споры за значимость и престижность до сих пор кипят. И в предверии каждого из турниров выходят интервью игроков, которые выбирают разные турниры.

    Но писалось в любом случае о том, где уровень самый ВЫСОКИЙ, а не ПРЕСТИЖНЫЙ.


    Роналду с Месси великие в первую очередь не за пару голов на своих турнирах. А за то, что они забивали где-то тысячу мячей за сезон. И делали это даже в плей офф ЛЧ. А про каждого из них зачем-то пытаются выбирать главным их последнее достижение. Когда на самом деле они оба уже лишь старики и продукты пиара.
    Gelious
    Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 16:23
    Не по статусу, а по УРОВНЮ игры. Статус есть, так как это, как и олимпиада, от части с политикой связано и соревнованием стран.
    Но написал я про уровень игры. По уровню игры сборные даже на ЧМ - это ниже аутсайдера в АПЛ. Это даже не футбол. В итоге с другом напоминали уже должно быть полутрупов, которые уже просто не могут поглощать это нечто. Это не футбол просто. Это я говорю как человек, который начал увлекаться футболом именно с ЧМ далекого. (Я не призываю убирать их. Круто, что есть игыр сборных. Не надо их убирать.)
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 16:23
    Месси моложе на 2,5 года, сыграл на сотню матчей меньше, чем роналду. И все равно незначительно отстает. роналду пришлось уехать в Верблюдшип, чтобы хотя бы удержать рекорд по количеству голов. Мудро поступил. Набьет статистику в лиге, которую немногие считают профессиональной, а потом, как Пеле, будет прибавлять себе.

    Лео самый универсальный игрок в истории футбола. Есть футболисты чисто бомбардиры, такие, как роналду, Левандовски и другие. Есть футболисты-ассистенты, такие, как Озил, Де Брюйне, Фабрегас и т. д. Есть футболисты-собиратели трофеев, которые скачут по клубам и собирают трофеи, такие, как Дани Алвес, Кингсли Коман, Максвелл. Есть футболисты-дриблеры, такие, как Неймар, Роналдиньо, Марадона и другие. Есть футболисты-мастера исполнения штрафных, такие, как Бэкхем, Роналдиньо и другие. И есть Месси, который может всё и преуспел во всём.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 16:10
    Ты опять всё перепутал!
    Феномен это бразилец Роналдо.
    А Роналду это гей-нарцисс.
    А на ваших комментаторов, которые имеют привычки целоваться в барах с друг другом, нам нет дела. Для них свой из ЛГБТ тусовки конечно всегда лучший будет.
    Лариса Игнатьева
    Лариса Игнатьева
    сегодня в 16:06
    у любителей нарцисса остался один аргумент - голы в плей офф лч)) и неважно, что у роньки часто были аж до 1.4 апоэлы, вольфсбурги, ромы. когда месси с 1.8 начаинал с псж, мансити. я уже не говорю про голы с липовых пеналей, с оффсайдов, как с баварией.

    да и не терся месси постоянно в штрафной, как нарцисс, не играла на его стату вся команда.
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 16:03
    ЧМ - самый престижный и значимый турнир в футболе. Пеле, Марадона, Роналдо, Зидан и т. д. - их всех оценивали по ЧМ. Как дела на ЧМ у твоего великого?
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 15:59
    А ЧМ ниже ЛЧ по статусу и важности? Скажешь да, ведь там у Роналду не получилось. Там нужно было тянуть, но это не про него. Ему нужны сильные партнёры вроде Рамоса, который переворачивал игры в полуфиналах и финале ЛЧ.
    volga.kot
    volga.kot
    сегодня в 15:52
    Два ветерана все бьют рекорды!!! Вот ведь монстры!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:10
    Пускай попробует побить рекорд по голам в плэй-офф ЛЧ))))
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    сегодня в 14:49
    Можно было и не писать эти избитые истины про него... Хейтеры не поймут, а остальные и так всё знают... 8-й ЗМ должен быть у этого мужичка... А если и не будет, то это не затмит декабря прошлого года от 18-го числа...
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 14:42
    Все возможно. Рекорды и будущие поколения наверняка продолжат бить. Но на самом высоком уровне игры, который только есть в футболе, плей офф Лиге Чемпионов, у Роналду нету конкурентов пока. Ни по голам, ни по вкладу в победк команды (слова наших комментаторов). Именно поэтому он так велик.
    Феномен.
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