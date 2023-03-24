Роналду пора переживать. Месси заберёт почти все его рекорды

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сегодня, 14:28

У Лионеля 800 голов и 353 ассиста за карьеру.

Лионель забивает чаще, чем коллега

Криштиану стал форвардом, но Месси, сыграв меньше матчей и находясь дальше от ворот, почти что догнал его по голам. Лионель скорострельнее. Быть круче такой машины, как Роналду – великое достижение. И хотя у них сформированы базы хейтеров, которые поочередно пишут после неудач одного или другого «а вы чаще этого бездаря хвалите», доброе слово не лишнее.

Месси получает заслуженную критику после новых вылетов из Лиги чемпионов. Но есть взгляд авторитетного Лама, который считает, что аргентинца в скандальном ПСЖ неправильно используют. А вот в сборной нашли подход. Лионель вчера всплакнул после теплого приема на стадионе в родной Аргентине, когда Скалони руководил хором фанатов, поющих песню о Лионеле.

Теперь игрока любят на родине. Под рестораном, где ужинал, собралась толпа. А когда знакомый актер предложил выйти через задний вход, футболист отказался, чтобы не разочаровать народ. Вчера каждый чемпион мира получил копию кубка, а Лионель отпраздновал традиционно – забил со штрафного Панаме. Красивый мяч стал 800-м в карьере за клубы и сборную.

На клубном уровне у Месси был юбилей, семьсот мячей. А в сборной следующий гол станет сотым. На высоком современном уровне восемь десятков голов лишь у Месси и Роналду. У Пеле было 757.

В случае возвращения в «Барселону» результативность не обязательно вернется к стандартам юности, но аргентинец может перегнать Роналду по итогу карьеры.

Месси чаще других касался солнца

Роналду – прирожденный атлет. Пеле – прирожденный снайпер. Но футболистов, которые настолько хорошо срослись с естеством игры, в истории немного. Марадона, Кройф, теперь Месси. Хотя многие таланты на время прикасаются к ядру футбола. Например, пяткой коснулся солнца и не обжегся Кварацхелия. Отсюда моральный подъем, когда наблюдаешь за его игрой.

Но футболисты, которые так делали в карьере чаще – от Зидана до Роналдиньо, от Гути до Бергкампа, не могли работать стабильно почти два десятилетия. Умом понимаем, почему нечестно лишать Снейдера, Рибери, Иньесту, Хави и даже ван Дейка «Золотых мячей» в пользу Месси и Роналду, но глубоко в душе каждый чувствует, что эти двое отдельно ото всех.

Мбаппе и Холанд – крутые мальчишки, но им не повезло с эпохой. Шли бы до Лионеля и Криштиану, то все от их подвигов раскрывали бы рты и роняли челюсти на пол. А так будут говорить, что «классные футболисты, но не Месси с Роналду». Феноменальный отрезок в истории игры, невероятная карьера у обоих. А что один – чемпион Европы, а другой – мира, дополняет сказку.

Осталось избежать большой ошибки

Быть знаменитостью непросто, хотя это и не буквальная каторга. В какой-то момент формируется ощущение, будто известный человек особенный, требования к которому растут по экспоненте. А Месси обычный мужичок. Иногда «сносило крышу» от популярности. Иногда поступал некрасиво. Он не яркая личность с глубиной, не Кантона и Кройф.

Обратите внимание, что у Месси даже в друзьях весельчаки. Суарес, Неймар, Агуэро и Сеск умеют зажигать. А Месси тот, кто чаще сидел в углу. Лионель себя не продавал, популярным его сделал чистый талант. В заслугу ставим, что не спился, не ленился. Бросил газировки и сладости, которые постоянно ел. Как и многие люди, обожает конфеты и шоколадки.

Видно, что Месси – адекватный отец, которому комфортно с тремя сыновьями. В футбольном плане это самый совершенный игрок из тех, кто реализовал свой потенциал. Возможно, Роналдо и Роналдиньо могли зайти туда, где аргентинец. Но у первого были травмы и карнавалы, а у второго еще больше пьянства и лишь чуть меньше женщин. Месси отверг красоток.

Вряд ли жалеет. Месси осталось побить парочку рекордов Роналду – португалец покорил мировые вершины по количеству матчей и голов за сборные, и не совершить ряд ошибок. Правильный выбор клуба на новый сезон – первая задача Месси. Не идти тренировать – вторая. Не стоит повторять грех великого игрока Марадоны, который стал бездарным тренером.

Мотивируют непобитые пока рекорды

Лионель не настолько одержим голами, как Роналду, иначе не давал бы другим бить пенальти в ПСЖ . Но ему тоже интересно быть первым. Месси нужно 11 голов в Лиге чемпионов, чтобы побить рекорд Роналду. Осталось два ассиста, чтобы забрать статус лучшего по этому параметру в том же престижном турнире. Раз Лионель хочет сыграть на ЧМ -2026, то будет гнаться за Роналду по голам в сборной.

Аргентинцу точно не стоит бросать европейский футбол. В «Барселону» возвращаться опасно, но задумался об этом. Будет забавно, если Месси окажется в АПЛ у Гвардиолы и покажет класс. Но даже если выберет комфортный вариант в Испании, то после стольких подвигов заслужил, чтобы от него отстали и воспринимали как живого человека, вольного выбирать.

Когда Месси забил 800-й гол в карьере, перед глазами промелькнул его первый точный удар на официальном уровне. Роналдиньо парашютом забросил мяч на юного коротышку, который технично перебросил вратаря «Альбасете». Это было почти 18 лет назад. Уже тогда многие догадывались, что вырастет большой футболист, а получили великого мастера. Всем, кто живет в его эпоху, крупно повезло.

Стоит ценить эту удачу, независимо от партийного выбора между командой фанатов Месси и поклонников Роналду. Нейтральных зрителей в любом случае больше, просто они не такие шумные, как болельщики конкретных игроков. Лучшими примерами игры Месси невозможно не наслаждаться.