Нападающий «Хетафе» побил рекорд Месси по позднему голу в Ла Лиге

Нападающий «Хетафе» Энес Унал забил самый поздний гол в Ла Лиге в 21-м веке.
Футболист отличился на 16-й добавленной минуте (105:14) с пенальти в игре 25-го тура с «Кадисом» (2:2). Ранее рекорд принадлежал форварду Лионелю Месси, который забил за «Барселону» во встрече с «Эспаньолом» в сентябре 2008 также с одиннадцатиметрового (102:52).
Правда такая новость для этого сайта неинтересна - к ней имя Месси не прицепишь.
Правда такая новость для этого сайта неинтересна - к ней имя Месси не прицепишь.
Теперь завидуйте молча в сторонке , товарищ Месси ! Только пожалуйста без слёз 😢 !))
Теперь завидуйте молча в сторонке , товарищ Месси ! Только пожалуйста без слёз 😢 !))