Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыИспания. Примера 2022/2023

Нападающий «Хетафе» побил рекорд Месси по позднему голу в Ла Лиге

вчера, 09:18
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис2 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Нападающий «Хетафе» Энес Унал забил самый поздний гол в Ла Лиге в 21-м веке.

Футболист отличился на 16-й добавленной минуте (105:14) с пенальти в игре 25-го тура с «Кадисом» (2:2). Ранее рекорд принадлежал форварду Лионелю Месси, который забил за «Барселону» во встрече с «Эспаньолом» в сентябре 2008 также с одиннадцатиметрового (102:52).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нападающий «Лилля» побил рекорд Азара по числу голов за клуб в 21-м веке
Вчера, 10:55
Рамуш — самый молодой автор гола и ассиста «Бенфики» в 1 матче ЛЧ в 21 веке
08 марта
Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ
05 марта
Лебеденко — самый возрастной автор гола в истории чемпионата России
05 марта
У Мбаппе пять забавных прозвищ. Кикс побил рекорд Кавани, на очереди Жиру и Роналду
05 мартаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ
05 марта
Сортировать
Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 11:09
Молодец Унал.. Осталось самая малость... Забить 50 за сезон и 91 за год... Есть к чему стремиться...
a5ps768zrxta
a5ps768zrxta
вчера в 10:55
Рекорд Месси пал, а сколько у него ещё в карьере!!!!
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:42
Ну скорее судья побил рекорд Ла Лиги по добавленным минутам.
Правда такая новость для этого сайта неинтересна - к ней имя Месси не прицепишь.
vqjvrcq38j56
vqjvrcq38j56
вчера в 10:36
Опять Кадис будет ныть, что его кошмарят судьи. И похоже, что на этот раз нытье будет по делу - пендаль на +16-й походу очень жёсткий зашквар
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 10:33
А где собственно рекорд?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:33
То же еще рекордсмены!!! Ладно там больше всех наколотил!!!!
ОПС
ОПС
вчера в 09:49
Обалдеть можно, 16 минут добавить. Все таки время в футболе не может быть сверх беспредельным. Как то все равно надо ограничивать.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:45
Любой рекорд не вечен. Дело времени, когда побьют те или иные рекорды.
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:35
В графе рекордов, - минус один !)
Elliada
Elliada
вчера в 09:31
16 минут добавили? Берут пример с ЧМ
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:30
Чему завидовать? Такие рекорды никого не волнуют, только статистов и журналистов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:26, ред.
Отняли рекорд в наглую, без спроса.
Теперь завидуйте молча в сторонке , товарищ Месси ! Только пожалуйста без слёз 😢 !))
Gahi
Gahi
вчера в 09:22
Ну что можно поздравить Энес Унала с рекордом который ему покорился в 21 веке в Ла Лиги. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 