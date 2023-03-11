Нападающий «Хетафе» побил рекорд Месси по позднему голу в Ла Лиге

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вчера, 09:18

Нападающий «Хетафе» забил самый поздний гол в Ла Лиге в 21-м веке.

Футболист отличился на 16-й добавленной минуте (105:14) с пенальти в игре 25-го тура с «Кадисом» (2:2). Ранее рекорд принадлежал форварду Лионелю Месси, который забил за «Барселону» во встрече с «Эспаньолом» в сентябре 2008 также с одиннадцатиметрового (102:52).