Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ

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05 марта 2023, 21:39

Форвард «Ливерпуля» сделал дубль в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Таким образом, он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ (с 1992 года), у египтянина 129 голов в 205 матчах.

129 — Мохамед Салах

128 — Робби Фаулер

120 — Стивен Джеррард

118 — Майкл Оуэн

90 — Садио Мане