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Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ

05 марта 2023, 21:39

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Таким образом, он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ (с 1992 года), у египтянина 129 голов в 205 матчах.

129 — Мохамед Салах
128 — Робби Фаулер
120 — Стивен Джеррард
118 — Майкл Оуэн
90 — Садио Мане

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Умар Закаев (раскрыть)
вчера в 07:44
Куда же я денусь то, 16-ое число, черный день Реала намечается.....
monah-10
monah-10 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 07:25
Все может быть,,, ждем 16-ое число, Реал что-то по последним не впечатляет, сегодня тоже 0-0 сыграл....
112910415
112910415
вчера в 07:07
теперь и уходить можно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:32
Может передумают его продавать
Василий 50
Василий 50
вчера в 05:23
Этот рекорд стоит десяти.
Gahi
Gahi
вчера в 02:33
Рекорд Салаха будут помнит о победе его команды со счётом 7:0 против команды "Манчестер Юнайтед" на глазах у Сэра Алекса Фергюсона.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 02:12
Египетский нападающий признался, что давно поставил перед собой цель стать лучшим бомбардиром Ливерпуля в Премьер-лиге. К настоящему моменту ( до матча) Салах забил 127 голов в рамках внутреннего первенства - на один меньше, чем легендарный Робби Фаулер, являющийся лучшим бомбардиром клуба в истории английской Премьер-лиги. Уже в это воскресенье у египтянина есть все шансы не только догнать, но и опередить Фаулера, если ему удастся отличиться в матче против Ман Юнайтед на "Энфилде". По словам Мохаммеда Салаха, стать лучшим бомбардиром "Красных" в Премьер-лиге он захотел после первого сезона в Ливерпуле, и сейчас, когда он находится на расстоянии вытянутой руки от рекорда, египтянин признаёт, что будет очень гордиться этим достижением.
"Да, я думаю, это будет нечто особенное. После первого сезона, когда я забил 31 гол, я думал, что хочу быть лучшим бомбардиром клуба в Премьер-лиге. У меня сидело это в голове, я преследовал эту цель. Каждый день я просыпался и хотел побить рекорд", - сказал Салах в интервью Sky Sports. "Для меня это будет особенный матч (против Юнайтед - прим. ред.). Быть первым номером - это что-то особенное для меня, для моей карьеры в Ливерпуле. Да, это то, к чему я действительно стремился". "Тогда, в самом начале, я думал, что до этого ещё так далеко - более ста голов. Я не знал, сколько сезонов я проведу здесь, не знал, сколько времени потребуется на то, чтобы побить этот рекорд. Сделать это после шести сезонов - это грандиозно, я буду очень гордиться этим".
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 01:47
Браво Мо и респект!!! Новых рекордов с Ливерпулем!!!
Умар Закаев
Умар Закаев ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 00:02
Ты только никуда не пропадай во время и после матча Реал Ливерпуль
Обсудим после матча кто там кого напряг, и кто куда пройдет
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
05 марта в 23:23
Олег, привет!!!
У нас во дворе, тоже, как не странно...
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 23:15
У нас во дворе такое не допускают дворовые команды)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ monah-10 (раскрыть)
05 марта в 23:08
От барсы горели на Комп Ноу, решили всё на Энфилде. А то всё наоборот
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
05 марта в 22:42
Египетская сила! Поздравляю, Мо
monah-10
monah-10 ответ A.S.A (раскрыть)
05 марта в 22:14, ред.
То что Реал сегодня увидел, думаю конкретно их напрягло, Ливеру то терять по сути нечего, если хотя-бы красные сыграют на Бернабеу наполовину от только что показанного, Мадрид дальше не пройдет, на минутку Барсе тоже горели 3-0, что из этого получилось знают все.
Capral
Capral
05 марта в 21:50
Это тот Салах от которого мечтает избавиться Клопп?
Болельщиков Ливера призываю не суетиться и преждевременно не феерить. Разгром от мертвого Ливера- это НОНСЕНС, ПАРАДОКС. Надо набраться терпения и посмотреть, что будет дальше, было ли это случайностью- или началом большого пути...
A.S.A
A.S.A
05 марта в 21:46
В таком матче достиг этого, запомнит на всю жизнь
Ironigor
Ironigor
05 марта в 21:43
Очень здорово Салах, так держать !
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