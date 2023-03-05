Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (7:0).
Таким образом, он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ (с 1992 года), у египтянина 129 голов в 205 матчах.
129 — Мохамед Салах
128 — Робби Фаулер
120 — Стивен Джеррард
118 — Майкл Оуэн
90 — Садио Мане
"Да, я думаю, это будет нечто особенное. После первого сезона, когда я забил 31 гол, я думал, что хочу быть лучшим бомбардиром клуба в Премьер-лиге. У меня сидело это в голове, я преследовал эту цель. Каждый день я просыпался и хотел побить рекорд", - сказал Салах в интервью Sky Sports. "Для меня это будет особенный матч (против Юнайтед - прим. ред.). Быть первым номером - это что-то особенное для меня, для моей карьеры в Ливерпуле. Да, это то, к чему я действительно стремился". "Тогда, в самом начале, я думал, что до этого ещё так далеко - более ста голов. Я не знал, сколько сезонов я проведу здесь, не знал, сколько времени потребуется на то, чтобы побить этот рекорд. Сделать это после шести сезонов - это грандиозно, я буду очень гордиться этим".
"Да, я думаю, это будет нечто особенное. После первого сезона, когда я забил 31 гол, я думал, что хочу быть лучшим бомбардиром клуба в Премьер-лиге. У меня сидело это в голове, я преследовал эту цель. Каждый день я просыпался и хотел побить рекорд", - сказал Салах в интервью Sky Sports. "Для меня это будет особенный матч (против Юнайтед - прим. ред.). Быть первым номером - это что-то особенное для меня, для моей карьеры в Ливерпуле. Да, это то, к чему я действительно стремился". "Тогда, в самом начале, я думал, что до этого ещё так далеко - более ста голов. Я не знал, сколько сезонов я проведу здесь, не знал, сколько времени потребуется на то, чтобы побить этот рекорд. Сделать это после шести сезонов - это грандиозно, я буду очень гордиться этим".
Обсудим после матча кто там кого напряг, и кто куда пройдет
Обсудим после матча кто там кого напряг, и кто куда пройдет
У нас во дворе, тоже, как не странно...
У нас во дворе, тоже, как не странно...
Болельщиков Ливера призываю не суетиться и преждевременно не феерить. Разгром от мертвого Ливера- это НОНСЕНС, ПАРАДОКС. Надо набраться терпения и посмотреть, что будет дальше, было ли это случайностью- или началом большого пути...
Болельщиков Ливера призываю не суетиться и преждевременно не феерить. Разгром от мертвого Ливера- это НОНСЕНС, ПАРАДОКС. Надо набраться терпения и посмотреть, что будет дальше, было ли это случайностью- или началом большого пути...