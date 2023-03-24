Англия – Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Англия – Украина, который состоится 26 марта 2023 года

Англия

Сборная Англии порадовала болельщиков своей победой в первом туре над прямым конкурентом, но расслабляться очень рано и подопечных Саутгейта ждет еще один непростой матч. В случае победы над Украиной, англичане могут выйти на чистое первое место в группе и уже на старте квалификации иметь хорошее преимущество перед прямыми конкурентами и стать главным фаворитом на выход с первого места.

23 марта сборная Англии обыграла на выезде чемпиона Европы Италию (2:1), а 10 декабря прошлого года уступила Франции (1:2) в плей-офф чемпионата мира.

Украина

Сборная Украины завершила группу Лиги Наций на втором месте и не смогла подняться в более высокий дивизион. В квалификации на Евро 2024 коллективу очень не повезло с соперниками, и чтобы иметь шансы пройти дальше, уже сейчас необходимо отбирать очки у англичан, во что не верят букмекеры. Тем не менее, данный поединок в этот игровой день является одним из центральных и обещает быть интересным.

23 марта сборная Украины выиграла товарищеский поединок у «Брентфорд-2» (2:0), а 27 сентября сыграла вничью с Шотландией в Лиге Наций (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.27

Ничья – 5.5

Победит Украина – 12

Статистика

Сборная Украины уступила лишь в двух из десяти последних поединках

Англия забивала лишь в шести из десяти последних матчах

Сборная Англии выиграла два из пяти последних матчей с Украиной при одном поражении

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Англии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что хозяева находятся в хорошей форме и смогут на своем стадионе одержать уверенную победу над Украиной.