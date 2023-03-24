Англия – Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Англия – Украина, который состоится 26 марта 2023 года
Англия
Сборная Англии порадовала болельщиков своей победой в первом туре над прямым конкурентом, но расслабляться очень рано и подопечных Саутгейта ждет еще один непростой матч. В случае победы над Украиной, англичане могут выйти на чистое первое место в группе и уже на старте квалификации иметь хорошее преимущество перед прямыми конкурентами и стать главным фаворитом на выход с первого места.
23 марта сборная Англии обыграла на выезде чемпиона Европы Италию (2:1), а 10 декабря прошлого года уступила Франции (1:2) в плей-офф чемпионата мира.
Украина
Сборная Украины завершила группу Лиги Наций на втором месте и не смогла подняться в более высокий дивизион. В квалификации на Евро 2024 коллективу очень не повезло с соперниками, и чтобы иметь шансы пройти дальше, уже сейчас необходимо отбирать очки у англичан, во что не верят букмекеры. Тем не менее, данный поединок в этот игровой день является одним из центральных и обещает быть интересным.
23 марта сборная Украины выиграла товарищеский поединок у «Брентфорд-2» (2:0), а 27 сентября сыграла вничью с Шотландией в Лиге Наций (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Англия – 1.27
- Ничья – 5.5
- Победит Украина – 12
Статистика
- Сборная Украины уступила лишь в двух из десяти последних поединках
- Англия забивала лишь в шести из десяти последних матчах
- Сборная Англии выиграла два из пяти последних матчей с Украиной при одном поражении
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Англии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что хозяева находятся в хорошей форме и смогут на своем стадионе одержать уверенную победу над Украиной.