«Престон» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Блэкпул», который состоится 1 апреля 2023 года

«Престон»

«Престон Норт Энд» на текущий момент в Чемпионшипе занимает двенадцатое место. До матча прошлого тура беспроигрышная серия «неуязвимых» насчитывала семь игр подряд. На своём поле «лилейно-белые» в сухую обыграли «Кардифф» (2:0). В Ротерхэме «Престон» в матче 37-го тура обыграл с разницей в один мяч местных «мельников». Гости первыми открыли счёт в поединке, но «красно-белые» отыгрались. Победный гол в конце первого тайма забил валлийский нападающий «неуязвимых» Чед Эванс.

Со счётом 0:4 «лилиейно-белые» проиграли в гостях «Мидлсбро».

«Блэкпул»

«Мандарины» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. «Блэкпул» претендует на вылет из Чемпионшипа, если не начнёт активно отбирать очки у своих оппонентов. В матче 36-го тура чемпионата «зарянки» из Бристоля обыграли дома «приморцев». С разгромным счётом на своём поле «Пул» обыграл команду КПР . На один гол от соперника «мандарины» ответили шестью забитыми мячами.

18 марта «Блэкпул» потерпел поражение со счётом 1:4 от «Ковентри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 2.10

Ничья – 3.40

Победит «Блэкпул» – 3.60

Победит «Престон» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.98

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Восемь очных матчей команд из десяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из десяти «Престон» проиграл своим соперникам

«Блэкпул» из десяти матчей за последнее время уступил своим оппонентам в пяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Престон» коэффициент 2.10. В двух крайних матчах на своём поле «неуязвимые» выигрывали у «мандарин». Не без труда, но в предстоящей игре хозяева возьмут верх над гостями.