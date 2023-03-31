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«Престон» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:39
«Престон» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Блэкпул», который состоится 1 апреля 2023 года

«Престон»

«Престон Норт Энд» на текущий момент в Чемпионшипе занимает двенадцатое место. До матча прошлого тура беспроигрышная серия «неуязвимых» насчитывала семь игр подряд. На своём поле «лилейно-белые» в сухую обыграли «Кардифф» (2:0). В Ротерхэме «Престон» в матче 37-го тура обыграл с разницей в один мяч местных «мельников». Гости первыми открыли счёт в поединке, но «красно-белые» отыгрались. Победный гол в конце первого тайма забил валлийский нападающий «неуязвимых» Чед Эванс.

Со счётом 0:4 «лилиейно-белые» проиграли в гостях «Мидлсбро».

«Блэкпул»

«Мандарины» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. «Блэкпул» претендует на вылет из Чемпионшипа, если не начнёт активно отбирать очки у своих оппонентов. В матче 36-го тура чемпионата «зарянки» из Бристоля обыграли дома «приморцев». С разгромным счётом на своём поле «Пул» обыграл команду КПР. На один гол от соперника «мандарины» ответили шестью забитыми мячами.

18 марта «Блэкпул» потерпел поражение со счётом 1:4 от «Ковентри».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Престон» – 2.10
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Блэкпул» – 3.60
  • Победит «Престон» с форой -1.5 – 3.85
  • Обе забьют — нет – 1.83
  • Обе забьют — да – 1.98
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

  • Восемь очных матчей команд из десяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В трёх футбольных поединках из десяти «Престон» проиграл своим соперникам
  • «Блэкпул» из десяти матчей за последнее время уступил своим оппонентам в пяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Престон» коэффициент 2.10. В двух крайних матчах на своём поле «неуязвимые» выигрывали у «мандарин». Не без труда, но в предстоящей игре хозяева возьмут верх над гостями.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Престон
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:58
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды преодолеют. Удачи
izrafel
izrafel
сегодня в 16:26
В чемпионате визави решают разные турнирные задачи. “Престон Норт Энд“ сохраняет призрачные надежды на плей-офф, а “Блэкпул“ всеми силами пытается удержаться в лиге – пока команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
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