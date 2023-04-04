«Анже» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Лилль», который состоится 08 апреля 2023 года
«Анже»
«Анже» продолжает безнадежно «болтаться» по дну турнирной таблицы, не имея реальных шансов на спасение. На данный момент команда набрала всего 11 баллов, а от 16 места их отделяет целых 15 пунктов. В домашней встрече с командой из верхней части турнирной таблицы хозяевам будет очень непросто, а возможность набрать очки очень невелики, однако в футболе случается всякое, поэтому матч не лишен интриги.
02 апреля «Анже» на своем стадионе смог удержать ничью с «Ниццей» (1:1), а 18 марта команда крупно проиграла на выезде «Лансу» (0:3).
«Лилль»
Благодаря последним результатам и серии без поражений «Лилль» смог войти в зону еврокубков и сейчас занимает пятое место с 52 баллами. Однако отставание от ближайшего конкурента «Монако» составляет пять пунктов, поэтому гостям очень важно выиграть поединок против последней команды Лиги 1. Это позволит как минимум не увеличить расстояние, а возможно даже сократить его.
02 апреля «Лилль» на последних минутах добыл победу в матче с «Лортяном» (3:1), а 18 марта на выезде оказался сильнее «Тулузы» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Анже» – 7.4
- Ничья – 4.8
- Победит «Лилль» – 1.4
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
- «Анже» проиграл семь из десяти последних поединков при трех ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл два из пяти последних матчей с «Анже»
Прогноз
Поставить на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Анже» уже не верит в спасение своего места в Лиге 1 и при пропущенном мяче вполне может «посыпаться». Прогнозируем крупную победу гостей в этом поединке.