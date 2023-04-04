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«Анже» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:03
«Анже» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Лилль», который состоится 08 апреля 2023 года

«Анже»

«Анже» продолжает безнадежно «болтаться» по дну турнирной таблицы, не имея реальных шансов на спасение. На данный момент команда набрала всего 11 баллов, а от 16 места их отделяет целых 15 пунктов. В домашней встрече с командой из верхней части турнирной таблицы хозяевам будет очень непросто, а возможность набрать очки очень невелики, однако в футболе случается всякое, поэтому матч не лишен интриги.

02 апреля «Анже» на своем стадионе смог удержать ничью с «Ниццей» (1:1), а 18 марта команда крупно проиграла на выезде «Лансу» (0:3).

«Лилль»

Благодаря последним результатам и серии без поражений «Лилль» смог войти в зону еврокубков и сейчас занимает пятое место с 52 баллами. Однако отставание от ближайшего конкурента «Монако» составляет пять пунктов, поэтому гостям очень важно выиграть поединок против последней команды Лиги 1. Это позволит как минимум не увеличить расстояние, а возможно даже сократить его.

02 апреля «Лилль» на последних минутах добыл победу в матче с «Лортяном» (3:1), а 18 марта на выезде оказался сильнее «Тулузы» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Анже» – 7.4
  • Ничья – 4.8
  • Победит «Лилль» – 1.4

Статистика

  • Пять из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
  • «Анже» проиграл семь из десяти последних поединков при трех ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лилль» выиграл два из пяти последних матчей с «Анже»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Анже» уже не верит в спасение своего места в Лиге 1 и при пропущенном мяче вполне может «посыпаться». Прогнозируем крупную победу гостей в этом поединке.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:30
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:07
Анже еще как-то старается перед своими болельщиками, но в поединке против "догов" элементарно не хватит класса. У гостей очередной шанс набрать три балла и приблизиться к зоне Лиги Чемпионов. В игре первого круга было все сложно, Лилль выиграл с минимальным счетом 1-0, но на данный момент "доги" заметно прибавила в нападении. В этот раз, если грамотно использовать моменты, никаких препятствий против такой обороны "черно-белых" возникнуть не должно.
Гость
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