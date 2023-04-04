«Анже» – «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1680613408

вчера, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Лилль», который состоится 08 апреля 2023 года

«Анже»

«Анже» продолжает безнадежно «болтаться» по дну турнирной таблицы, не имея реальных шансов на спасение. На данный момент команда набрала всего 11 баллов, а от 16 места их отделяет целых 15 пунктов. В домашней встрече с командой из верхней части турнирной таблицы хозяевам будет очень непросто, а возможность набрать очки очень невелики, однако в футболе случается всякое, поэтому матч не лишен интриги.

02 апреля «Анже» на своем стадионе смог удержать ничью с «Ниццей» (1:1), а 18 марта команда крупно проиграла на выезде «Лансу» (0:3).

«Лилль»

Благодаря последним результатам и серии без поражений «Лилль» смог войти в зону еврокубков и сейчас занимает пятое место с 52 баллами. Однако отставание от ближайшего конкурента «Монако» составляет пять пунктов, поэтому гостям очень важно выиграть поединок против последней команды Лиги 1. Это позволит как минимум не увеличить расстояние, а возможно даже сократить его.

02 апреля «Лилль» на последних минутах добыл победу в матче с «Лортяном» (3:1), а 18 марта на выезде оказался сильнее «Тулузы» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 7.4

Ничья – 4.8

Победит «Лилль» – 1.4

Статистика

Пять из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Анже» проиграл семь из десяти последних поединков при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл два из пяти последних матчей с «Анже»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Анже» уже не верит в спасение своего места в Лиге 1 и при пропущенном мяче вполне может «посыпаться». Прогнозируем крупную победу гостей в этом поединке.