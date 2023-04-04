«Удинезе» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Монца», который состоится 08 апреля 2023 года

«Удинезе»

«Удинезе» только в прошлом туре прервал свою серию побед в чемпионате, но это особо не повлияет на положение команды в турнирной таблице. Коллектив занимает 11 место с 38 набранными баллами и находится от зоны вылета на расстоянии 10 очков, поэтому рассчитывать на это хозяевам не приходится. В домашней встрече с «Монцой» тренерскому штабу важно правильно настроить команду, ведь соперник может создать проблемы.

02 апреля «Удинезе» крупно проиграл на выезде «Болонье» (0:3), а 18 числа команда неожиданно обыграла на своем поле «Милан» (3:1).

«Монца»

В последних матчах «Монца» выглядит не так убедительно, однако в любом матче может набрать очки, что уже не один раз доказывала на протяжении нынешнего сезона. Сейчас новичок Серии А занимает 13 место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гостям важно не проиграть нынешнюю встречу, а в случае победы и вовсе есть возможность приблизиться к прямым конкурентам по таблице.

02 апреля «Монца» на своем поле уступила «Лацио» (0:2), а 18 марта на своем поле не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 2.03

Ничья – 3.45

Победит «Монца» – 3.7

Статистика

«Удинезе» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монца» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что матч будет примерно равным, возможно с небольшим преимуществом хозяев поля. Тем не менее, результатом станет результативная ничья.