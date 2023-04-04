«Удинезе» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Монца», который состоится 08 апреля 2023 года
«Удинезе»
«Удинезе» только в прошлом туре прервал свою серию побед в чемпионате, но это особо не повлияет на положение команды в турнирной таблице. Коллектив занимает 11 место с 38 набранными баллами и находится от зоны вылета на расстоянии 10 очков, поэтому рассчитывать на это хозяевам не приходится. В домашней встрече с «Монцой» тренерскому штабу важно правильно настроить команду, ведь соперник может создать проблемы.
02 апреля «Удинезе» крупно проиграл на выезде «Болонье» (0:3), а 18 числа команда неожиданно обыграла на своем поле «Милан» (3:1).
«Монца»
В последних матчах «Монца» выглядит не так убедительно, однако в любом матче может набрать очки, что уже не один раз доказывала на протяжении нынешнего сезона. Сейчас новичок Серии А занимает 13 место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гостям важно не проиграть нынешнюю встречу, а в случае победы и вовсе есть возможность приблизиться к прямым конкурентам по таблице.
02 апреля «Монца» на своем поле уступила «Лацио» (0:2), а 18 марта на своем поле не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 2.03
- Ничья – 3.45
- Победит «Монца» – 3.7
Статистика
- «Удинезе» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Монца» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что матч будет примерно равным, возможно с небольшим преимуществом хозяев поля. Тем не менее, результатом станет результативная ничья.