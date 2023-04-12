«Байер» – «Юнион Сент-Жиллуаз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Байер» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 13 апреля 2023 года

«Байер»

«Фармацевты» очень уверенно движутся по Лиге Европы и совершенно заслуженно занимают свое место в четвертьфинале. Соперник у «Байера» вполне проходимый, хоть и достаточно опасный, в чем уже убедился «Унион». Тем не менее, немецкий клуб является большим фаворитом и постарается в домашней встрече добыть комфортное преимущество перед ответным поединком в Бельгии.

8 апреля «Байер» обыграл на своем поле «Айнтрахт» Франкфурт (3:1), а первого числа оказался сильнее «Шальке-04» на выезде (3:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз»

От клуба никто не ожидал такой прыти в плей-офф, тем не менее команда играет уже в четвертьфинале, выбив в прошлом раунде немецкий «Унион». Теперь бельгийцев ждет еще один немецкий коллектив, который на данный момент выглядит лучше, хоть и идет гораздо ниже в турнирной таблице. Предстоящее противостояние будет сложным для обоих клубов, но для гостей букмекеры определили статус аутсайдера.

8 апреля «Юнион Сент-Жиллуаз» разошелся миром с «Гентом» (1:1), а второго числа на своем поле оказался сильнее «Сент-Трюйдена» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.55

Ничья – 4.3

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 5.8

Статистика

«Байер» выиграл семь последних матчей подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Бельгийский клуб заслуживает уважения за свои выступления в это сезоне, но в предстоящем поединке у них минимальные шансы добыть положительный результат. Прогнозируем победу клуба из Леверкузена.