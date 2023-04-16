«Лидс» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Ливерпуль», который состоится 17 апреля 2023 года
«Лидс»
«Павлины» в чемпионате Англии занимают на текущий момент шестнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. В матче 28-го тура Премьер-лиги в Вулверхэмптоне местные «волки» принимали «белых» из Лидса. Гости одержали победу с разницей в пару мячей. «Канонирам» подопечные Хави Грасии проиграли на выезде (1:4). В позапрошлом туре «Лидс» обыграл «лесников».
Со счётом 5:1 в гостях «Кристал Пэлас» взял верх над «павлинами».
«Ливерпуль»
«Красные» на данный момент в Премьер-лиге находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Ливерпуля». Пять игр к ряду команда не выигрывает своих оппонентов. «Манчестер Сити» с разгромным счётом выиграл у «красных» в матче 29-го тура чемпионата Англии. Нулевую ничью раскатали «скаузеры» с лондонским «Челси» на их поле.
Со счётом 2:2 вничью завершилась домашняя игра с «канонирами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» – 4.50
- Ничья – 4.30
- Победит «Ливерпуль» – 1.71
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.70
- Обе забьют — нет – 2.31
- Обе забьют — да – 1.59
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.36
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.57
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре очных встреч из пяти крайних
- В двух поединках из пяти последних «Лидс» проиграл
- За аналогичный период «Ливерпуль» уступил в трёх встречах.
Прогноз
Пора уже «красным» порадовать своих болельщиков, а то после разгромной победы над «МЮ» команда из Ливерпуля уже больше месяца не выигрывает. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71 на победу «Ливерпуля».