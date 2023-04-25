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«Динамо» Москва — «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:29
«Динамо» Москва — «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Факел», который состоится 28 апреля 2023 года

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва показывает средние результаты в чемпионате России, но сезон нельзя назвать провальным. Перед стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с одним из аутсайдеров РПЛ у хозяев будет хорошая возможность добиться победы и при удачном стечении обстоятельств даже подняться выше в турнирной таблице.

22 апреля «Динамо» Москва проиграло на выезде «Зениту» (1:3), а ранее команда с тем же счетом уже на своем поле обыграла «Пари НН» (3:1).

«Факел»

Клуб из Воронежа никак не может выбраться со дна турнирной таблицы чемпионата России, хотя в некоторых матчах ему удается набирать очки. Тем не менее, «Факел» располагается на 14 месте с 18 очками и на данный момент находится в зоне стыковых матчей. Чтобы совсем покинуть зону вылета команде необходимо отыграть семь очков. В игре с «Динамо» гости будут цепляться за любые баллы, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

22 апреля «Факел» проиграл на своем поле «Оренбургу» (1:3), а 16 числа поделил очки с «Ахматом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» – 1.5
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Факел» – 6.1

Статистика

  • «Факел» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Динамо» одержало семь побед в десяти домашних поединках за последнее время
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Хозяева гораздо стабильнее и мастеровитее гостей, поэтому мы предполагаем, что шансов у «Факела» набрать очки в этой встрече не будет.

Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:41
В последних пяти выездных матчах воронежский Факел всегда пропускал два и более гола. В первую очередь это происходит из-за неуверенной игры голкипера Свинова. Он допускает ошибки, а защита не чувствует уверенности и тоже дает сбои. В этом плане, против Динамо в Москве воронежцам будет трудно удержать свои ворота сухими, а Смолов и напарники получат хорошую возможность отточить навыки голеадоров и пополнить лицевой бомбардирский счет. Динамовцы любят добивать соперника, если тот даст слабину и на преимуществе, к примеру 1-0 они останавливаться и отходить назад не будут. Думаю, что после поражения в Питере, бело-голубые будут иметь большую мотивацию набрать очки дома и сделать это уверенно, а соперник очень удобный приезжает.
Гость
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