«Динамо» Москва — «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Факел», который состоится 28 апреля 2023 года
«Динамо» Москва
«Динамо» Москва показывает средние результаты в чемпионате России, но сезон нельзя назвать провальным. Перед стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с одним из аутсайдеров РПЛ у хозяев будет хорошая возможность добиться победы и при удачном стечении обстоятельств даже подняться выше в турнирной таблице.
22 апреля «Динамо» Москва проиграло на выезде «Зениту» (1:3), а ранее команда с тем же счетом уже на своем поле обыграла «Пари НН» (3:1).
«Факел»
Клуб из Воронежа никак не может выбраться со дна турнирной таблицы чемпионата России, хотя в некоторых матчах ему удается набирать очки. Тем не менее, «Факел» располагается на 14 месте с 18 очками и на данный момент находится в зоне стыковых матчей. Чтобы совсем покинуть зону вылета команде необходимо отыграть семь очков. В игре с «Динамо» гости будут цепляться за любые баллы, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
22 апреля «Факел» проиграл на своем поле «Оренбургу» (1:3), а 16 числа поделил очки с «Ахматом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» – 1.5
- Ничья – 4.4
- Победит «Факел» – 6.1
Статистика
- «Факел» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Динамо» одержало семь побед в десяти домашних поединках за последнее время
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Хозяева гораздо стабильнее и мастеровитее гостей, поэтому мы предполагаем, что шансов у «Факела» набрать очки в этой встрече не будет.