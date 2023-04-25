«Динамо» Москва — «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Факел», который состоится 28 апреля 2023 года

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва показывает средние результаты в чемпионате России, но сезон нельзя назвать провальным. Перед стартом очередного тура коллектив занимает шестое место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В домашней встрече с одним из аутсайдеров РПЛ у хозяев будет хорошая возможность добиться победы и при удачном стечении обстоятельств даже подняться выше в турнирной таблице.

22 апреля «Динамо» Москва проиграло на выезде «Зениту» (1:3), а ранее команда с тем же счетом уже на своем поле обыграла «Пари НН» (3:1).

«Факел»

Клуб из Воронежа никак не может выбраться со дна турнирной таблицы чемпионата России, хотя в некоторых матчах ему удается набирать очки. Тем не менее, «Факел» располагается на 14 месте с 18 очками и на данный момент находится в зоне стыковых матчей. Чтобы совсем покинуть зону вылета команде необходимо отыграть семь очков. В игре с «Динамо» гости будут цепляться за любые баллы, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

22 апреля «Факел» проиграл на своем поле «Оренбургу» (1:3), а 16 числа поделил очки с «Ахматом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» – 1.5

Ничья – 4.4

Победит «Факел» – 6.1

Статистика

«Факел» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» одержало семь побед в десяти домашних поединках за последнее время

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Хозяева гораздо стабильнее и мастеровитее гостей, поэтому мы предполагаем, что шансов у «Факела» набрать очки в этой встрече не будет.