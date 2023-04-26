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«Дерри Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:04
«Дерри Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 28 апреля 2023 года

«Дерри Сити»

«Дерри Сити» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает на данный момент вторую строчку. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святошами», предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Дерри» за последнее время. С минимальным счётом команда проиграла «Дроэде» и «Богемиансу». Ничью «красно-белая армия» раскатала с «Дандолком» в матче позапрошлого тура чемпионата (2:2).

Со счётом 3:1 «Дерри Сити» взял верх над командой «Корк Сити» на их поле.

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Пат’с» находится на две строчки ниже «Дерри» в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим недавние матчи «Сент-Патрикса» за последнее время. До поражения в матче прошлого тура выигрышная серия «святош» составляла четыре игры к ряду. В сухую с большим счётом «Сент-Патрикс» одержал победу над командами ЮКД и «Корк Сити». С разницей в пару мячей «Пат’с» обыграл в гостях «Дроэду». В позапрошлом туре «святоши» на выезде взяли верх над «Богемианс» (3:2).

21 апреля «Сент-Патрикс Атлетик» дома потерпел поражение от «Шемрок Роверс» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дерри Сити» – 1.73
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 4.70
  • Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 2.90
  • Обе забьют — нет – 1.83
  • Обе забьют — да – 1.94
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Три крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Из пяти последних матчей «красно-белая армия» проиграла в двух
  • «Святоши» из пяти крайних поединков уступили в одном.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент 1.81. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры.

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