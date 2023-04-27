«Порту» – «Боавишта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Порту» – «Боавишта», который состоится 30 апреля 2023 года

«Порту»

«Портистас» в турнирной таблице Примейра-лиги занимает на текущий момент второе место. Выигрышная серия «Порту» длится пять матчей подряд. В девяти играх к ряду «драконы» не уступают своим соперникам. В один мяч дома «сине-белые» обыграли «Санта Клару» в матче 28-го тура чемпионата Португалии. На выезде в сухую, поразив дважды ворота оппонента, «Портистас» взял верх над футбольным клубом «Пасуш де Феррейра».

26 апреля в первом полуфинальном матче Кубка Португалии «драконы» со счётом 2:1 выиграли у команды «Фамаликан».

«Боавишта»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Португалии занимают «пантеры». Команда не проигрывает в трёх крайних футбольных поединках. Со счётом 2:1 «Боавишта» одержала победу над клубом «Витория Гимарайнш» в матче 27-го тура Примейра-лиги. Ничейным исходом завершилась игра с «Визелой» (1:1). В середине второго тайма «шахматные» открыли счёт в игре, но не удержали преимущество.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «пантеры» обыграли «Риу Аве».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 1.17

Ничья – 7.00

Победит «Боавишта» – 15.00

Победит «Порту» с форой -2.5 – 2.29

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.26

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.61

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились четыре очных встречи команд из пяти последних

В одном поединке из десяти крайних «Порту» уступил

«Боавишта» проиграла в четырёх матчах из десяти последних.

Прогноз

В матче 13-го тура чемпионата «драконы» взяли верх над «пантерами» со счётом 4:1. Компания Pinnacle предлагает на победу «Порту» с форой -2.5 гола коэффициент 2.29. В предстоящем матче «сине-белые» снова обыграют «Боавишту» с разницей в три гола или более.