«Майнц» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Шальке», который состоится 5 мая 2023 года

«Майнц»

«Карнавальники» в турнирной таблице Бундеслиги на текущий момент занимают восьмое место. Вспомним несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура чемпионата Германии в Кёльне с местными «козлами». В позапрошлом туре с разницей в пару голов «Майнц» взял верх над мюнхенской «Баварией».

На прошлых выходных «волки» из Вольфсбурга со счётом 3:0 обыграли «карнавальников».

«Шальке»

«Горняки» на данный момент в чемпионате Германии находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные поединки «королевских синих». С разницей в три гола «Шальке» выиграл «Герту» в матче 28-го тура Бундеслиги. В сухую, пропустив четыре гола, «горняки» проиграли «Фрайбургу» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии.

Со счётом 2:1 «горняки» взяли верх над «музыкантами» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 1.65

Ничья – 4.20

Победит «Шальке» – 5.20

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 2.63

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 гола – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.11

Статистика

Из трёх очных матчей в пяти исход был следующий: обе забьют – нет

Одно поражение потерпел «Майнц» в пяти последних футбольных поединках

За тот же период «Шальке» проиграл в трёх встречах.

Прогноз

На своём поле «карнавальники» играют достаточно неплохо. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.65 на победу «Майнца». Не без труда, но «красно-белые» одержат победу над «Шальке».