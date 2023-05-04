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«Майнц» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:40
«Майнц» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Шальке», который состоится 5 мая 2023 года

«Майнц»

«Карнавальники» в турнирной таблице Бундеслиги на текущий момент занимают восьмое место. Вспомним несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура чемпионата Германии в Кёльне с местными «козлами». В позапрошлом туре с разницей в пару голов «Майнц» взял верх над мюнхенской «Баварией».

На прошлых выходных «волки» из Вольфсбурга со счётом 3:0 обыграли «карнавальников».

«Шальке»

«Горняки» на данный момент в чемпионате Германии находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные поединки «королевских синих». С разницей в три гола «Шальке» выиграл «Герту» в матче 28-го тура Бундеслиги. В сухую, пропустив четыре гола, «горняки» проиграли «Фрайбургу» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии.

Со счётом 2:1 «горняки» взяли верх над «музыкантами» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Майнц» – 1.65
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Шальке» – 5.20
  • Победит «Майнц» с форой -1.5 – 2.63
  • Обе забьют — нет – 2.10
  • Обе забьют — да – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 гола – 1.73
  • Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.11

Статистика

  • Из трёх очных матчей в пяти исход был следующий: обе забьют – нет
  • Одно поражение потерпел «Майнц» в пяти последних футбольных поединках
  • За тот же период «Шальке» проиграл в трёх встречах.

Прогноз

На своём поле «карнавальники» играют достаточно неплохо. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.65 на победу «Майнца». Не без труда, но «красно-белые» одержат победу над «Шальке».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Майнц
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 08:23
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 07:18
В первом круге текущего сезона Майнц довольно неожиданно проиграл гельзенкирхенцам (0-1). Пришло время реванша! Объективно прямо сейчас - это два коллектива совершенно разного уровня, которые выполняют абсолютно разные задачи. Хозяева стремятся попасть в зону еврокубков, гости мечтают не вернуться во вторую лигу страны. В родных стенах Шальке частенько стал набирать очки, даже победы стали появляться. Но на выезде эта команда как выглядела уныло, так и ничего не изменилось. В 14 гостевых поединках подопечные Томаса Райса потерпели 8 поражений, уступили в двух последних таковых с общим счётом 0-6. У Майнца в пяти крайних домашних поединках чемпионата три победы + две ничьи. Справедливо считаю хозяев фаворитами предстоящего поединка и беру ставку П1.
Гость
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