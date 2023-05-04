«Майнц» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Шальке», который состоится 5 мая 2023 года
«Майнц»
«Карнавальники» в турнирной таблице Бундеслиги на текущий момент занимают восьмое место. Вспомним несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура чемпионата Германии в Кёльне с местными «козлами». В позапрошлом туре с разницей в пару голов «Майнц» взял верх над мюнхенской «Баварией».
На прошлых выходных «волки» из Вольфсбурга со счётом 3:0 обыграли «карнавальников».
«Шальке»
«Горняки» на данный момент в чемпионате Германии находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные поединки «королевских синих». С разницей в три гола «Шальке» выиграл «Герту» в матче 28-го тура Бундеслиги. В сухую, пропустив четыре гола, «горняки» проиграли «Фрайбургу» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии.
Со счётом 2:1 «горняки» взяли верх над «музыкантами» из Бремена.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» – 1.65
- Ничья – 4.20
- Победит «Шальке» – 5.20
- Победит «Майнц» с форой -1.5 – 2.63
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.76
- Тотал голов больше 2.5 гола – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.11
Статистика
- Из трёх очных матчей в пяти исход был следующий: обе забьют – нет
- Одно поражение потерпел «Майнц» в пяти последних футбольных поединках
- За тот же период «Шальке» проиграл в трёх встречах.
Прогноз
На своём поле «карнавальники» играют достаточно неплохо. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.65 на победу «Майнца». Не без труда, но «красно-белые» одержат победу над «Шальке».