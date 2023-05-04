«Слайго Роверс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Дандолк», который состоится 6 мая 2023 года
«Слайго Роверс»
«Красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «роверсов» на успех в предстоящей встрече с «Дандолком». 22 апреля в матче 11-го тура Премьер-дивизиона с разницей в пару мячей «Слайго Роверс» обыграл дома «студентов». «Шемрок Роверс» одержал победу над «Слайго» в матче позапрошлого тура (2:1).
1 мая на выезде с минимальным счётом «красно-белые» взяли верх на выезде над командой «Сент-Патрикс Атлетик».
«Дандолк»
«Бело-чёрные» после тринадцати матчей текущего сезона занимают четвёртое место. Ознакомимся с недавними матчами «Дандолка», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры. 21 апреля команда из Дандолка раскатала ничью с «Шелбурном» (1:1). Через неделю в напряжённой борьбе «бело-чёрные» взяли верх над футбольным клубом «Дроэда Юнайтед» в рамках матча 12-го тура чемпионата.
Со счётом 2:0 в гостях «Дандолк» 1 мая выиграл у ЮКД.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слайго Роверс» – 2.20
- Ничья – 3.30
- Победит «Дандолк» – 3.30
- Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 4.05
- Обе забьют — нет – 1.93
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72
Статистика
- Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
- В двух матчах из пяти последних «Слайго Роверс» уступил своим соперникам
- За аналогичный период «Дандолк» проиграл в одной встрече.
Прогноз
При прогнозировании исхода предстоящего матча предлагаем довериться статистике личных встреч команд. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.09.