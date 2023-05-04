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«Слайго Роверс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:20
«Слайго Роверс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Дандолк», который состоится 6 мая 2023 года

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «роверсов» на успех в предстоящей встрече с «Дандолком». 22 апреля в матче 11-го тура Премьер-дивизиона с разницей в пару мячей «Слайго Роверс» обыграл дома «студентов». «Шемрок Роверс» одержал победу над «Слайго» в матче позапрошлого тура (2:1).

1 мая на выезде с минимальным счётом «красно-белые» взяли верх на выезде над командой «Сент-Патрикс Атлетик».

«Дандолк»

«Бело-чёрные» после тринадцати матчей текущего сезона занимают четвёртое место. Ознакомимся с недавними матчами «Дандолка», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры. 21 апреля команда из Дандолка раскатала ничью с «Шелбурном» (1:1). Через неделю в напряжённой борьбе «бело-чёрные» взяли верх над футбольным клубом «Дроэда Юнайтед» в рамках матча 12-го тура чемпионата.

Со счётом 2:0 в гостях «Дандолк» 1 мая выиграл у ЮКД.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Слайго Роверс» – 2.20
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Дандолк» – 3.30
  • Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 4.05
  • Обе забьют — нет – 1.93
  • Обе забьют — да – 1.84
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

  • Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
  • В двух матчах из пяти последних «Слайго Роверс» уступил своим соперникам
  • За аналогичный период «Дандолк» проиграл в одной встрече.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящего матча предлагаем довериться статистике личных встреч команд. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.09.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:51
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
Гость
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