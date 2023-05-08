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«Ювентус» – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

08 мая 2023, 15:04
«Ювентус» – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» – «Севилья», который состоится 11 мая 2023 года

«Ювентус»

Туринский клуб проводит неплохой сезон, но имеет хорошие шансы его поправить победой в Лиге Европы. «Ювентус» достиг уже полуфинала турнира и в нем встретится с «Севильей», которая много раз выигрывала этот трофей. Тем не менее, итальянцы являются фаворитами и постараются в первом матче добиться комфортного преимущества, чтобы в ответной встрече играть по результату.

7 мая «Ювентус» обыграл на выезде «Аталанту» (2:0), а третьего числа на своем поле одолел «Лечче» (2:1).

«Севилья»

«Севилья» не сможет по результатам сезона в Ла Лиге достигнуть зоны еврокубков, а потому единственным шансом попасть в Лигу чемпионов в следующем году – победа в Лиге Европы. Коллектив все свои силы направит на достижение результата и в первом матче постарается сыграть максимально прагматично и аккуратно. Матч с «Ювентусом» в Италии очень важен для гостей, ведь провалив его в ответной встрече шансов соперник практически не даст.

4 мая «Севилья» обыграла на своем стадионе «Эспаньол» (3:2), а первого числа неожиданно уступила «Жироне» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1.75
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Севилья» – 4.9

Статистика

  • «Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Севилья» не проигрывает уже четыре матча подряд на выезде
  • «Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Севильей»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. На своем поле «старая синьора» не будет сильно рисковать, но пару моментов у ворот соперника найдет. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
shlomo
shlomo
08 мая в 18:58
Статистика личных встреч нам показывает, что дома Ювентус играл с Севильей в ничью 0-0 и один раз выиграл 2-0. Сами туринцы, если начинают вести в счете против команд выше среднего (а Севилью к таковым можно отнести, ведь они чаще всех выигрывали ЛЕ), то не особо стремятся развить преимущество, а больше внимания уделяют качественной игре в обороне. С учетом отмены преимущества выездного гола в еврокубках, тактика команд кардинально поменялась. Теперь не нужно во что бы то ни стало стараться забить как можно больше дома и сделать разницу, но достаточно минимальной победы и на выезде держать оборону и ловить соперника на контратаках. Именно Ювентус и действует по таким схемам. Вряд ли игра в Турине станет богатой на голы, а по итогу встречи мы увидим ничейный результат или 1-0 в пользу Юве. Севилья на оба варианта вполне согласится, делая главную ставку на жаркий прием итальянцев на своей кипяще-бурлящей арене.
Gahi
Gahi
08 мая в 18:56
В этом матче фаворитом являются команда хозяев поля Ювентус, и есть уверенность что они добьётся победы в этой игре. Удачи
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