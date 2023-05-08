«Ювентус» – «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 мая 2023, 15:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» – «Севилья», который состоится 11 мая 2023 года

«Ювентус»

Туринский клуб проводит неплохой сезон, но имеет хорошие шансы его поправить победой в Лиге Европы. «Ювентус» достиг уже полуфинала турнира и в нем встретится с «Севильей», которая много раз выигрывала этот трофей. Тем не менее, итальянцы являются фаворитами и постараются в первом матче добиться комфортного преимущества, чтобы в ответной встрече играть по результату.

7 мая «Ювентус» обыграл на выезде «Аталанту» (2:0), а третьего числа на своем поле одолел «Лечче» (2:1).

«Севилья»

«Севилья» не сможет по результатам сезона в Ла Лиге достигнуть зоны еврокубков, а потому единственным шансом попасть в Лигу чемпионов в следующем году – победа в Лиге Европы. Коллектив все свои силы направит на достижение результата и в первом матче постарается сыграть максимально прагматично и аккуратно. Матч с «Ювентусом» в Италии очень важен для гостей, ведь провалив его в ответной встрече шансов соперник практически не даст.

4 мая «Севилья» обыграла на своем стадионе «Эспаньол» (3:2), а первого числа неожиданно уступила «Жироне» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.75

Ничья – 3.6

Победит «Севилья» – 4.9

Статистика

«Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» не проигрывает уже четыре матча подряд на выезде

«Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Севильей»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. На своем поле «старая синьора» не будет сильно рисковать, но пару моментов у ворот соперника найдет. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.