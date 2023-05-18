«Нант» – «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 12:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» – «Монпелье», который состоится 20 мая 2023 года

«Нант»

«Нант» давно не выигрывает в чемпионате Франции и вполне закономерно опустился в зону вылета. Сейчас коллектив занимает 17 место с 33 баллами и отстает всего на один балл от идущего впереди «Осера». Команде очень нужна победа в этом туре над «Монпелье», иначе ситуация ухудшится еще больше, вплоть до понижения в классе. Матч обещает быть интересным, ведь хозяевам придется доказывать свою состоятельность на футбольном поле.

14 мая «Нант» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0), а седьмого числа уступил на своем поле «Страсбуру» (0:2).

«Монпелье»

«Монпелье» показывает средине результаты и заслуженно занимает место в середине турнирной таблице. Коллектив располагается на 12й позиции с 44 баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. За три тура до конца команда может играть в свое удовольствие и радовать болельщиков. Матч для гостей будет сложным, ведь «Нант» борется за выживание и будет играть в свою максимальную силу.

14 мая «Монпелье» сыграл вничью на своем поле с «Лорьяном» (1:1), а седьмого числа команда в результативном матче проиграла «Лиону» (4:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 2.15

Ничья – 3.5

Победит «Монпелье» – 3.3

Статистика

«Нант» не может выиграть уже семь матчей подряд

«Монпелье» выиграл только четыре выездных поединка на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяевам очень нужна победа и мы предполагаем, что они смогут заработать три очка и прервать свою неприятную серию в чемпионате Франции.