«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Эспаньол», который состоится 21 мая 2023 года

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на данный момент одиннадцатую строчку. У команды ещё остаются теоретические шансы подняться до шестого места в турнирной таблице. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Со счётом 4:0 «Эльче» выиграл у мадридских «пчёл» в матче 32-го тура Ла Лиги. С разницей в один мяч «Райо Вальекано» дома обыграло команду «Вальядолид».

В матче прошлого тура чемпионата со счётом 1:3 «пчёлы» проиграли в гостях «Бетису».

«Эспаньол»

«Эспаньол» на сегодняшний день занимает предпоследнее место в Ла Лиге. Команда находится в зоне вылета, но шансы остаться в Примере всё ещё есть. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «попугаев» за последнее время. С минимальным счётом «Эспаньол» выиграл у «Хетафе» в матче 32-го тура чемпионата. В позапрошлом туре с разницей в один мяч «бело-синие» уступили на выезде «севильцам».

На прошлых выходных со счётом 2:4 «Эспаньол» дома потерпел поражение от «Барсы».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.24

Ничья – 3.50

Победит «Эспаньол» – 3.25

Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «пчёлы» обыграли своих оппонентов

За тот же период «попугаи» одержали одну победу

Четыре очные встречи к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.83 на исход тотал меньше 2.5 голов за игру.