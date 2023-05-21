«Краснодар» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Ростов», который состоится 21 мая 2023 года
«Краснодар»
«Краснодар» в последнее время показывает неплохие результаты и плотно готовится к финалу кубка России с ЦСКА. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 43 баллами и доигрывает сезон, пытаясь избежать лишних травм и дисквалификаций. У хозяев будет отличная возможность отобрать очки у «Ростова» и помешать им в борьбе за серебряные медали чемпионата России.
17 мая «Краснодар» в кубке России обыграл на своем поле «Урал» (2:1), а 13 числа поделил очки с «Зенитом», хотя имел шансы и на победу (2:2).
«Ростов»
Подопечные Валерия Карпина очень невовремя сбавили обороты и это резко повлияло на положение команды. Еще недавно «Ростов» шел вторым в таблице, а сейчас занимает третье место с 50 баллами и отстает от ЦСКА на четыре пункта. Только победа на выезде с «Краснодаром» сможет оставить гостям хорошие шансы на продолжение борьбы за вторую позицию в чемпионате России.
14 мая «Ростов» проиграл на выезде «Сочи» (0:1), а шестого числа на своем поле ничего не смог сделать с «Факелом» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.95
- Ничья – 3.75
- Победит «Ростов» – 3.75
Статистика
- «Краснодар» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- «Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей с «Ростовом» при одной ничьей
Прогноз
Поставить на победу «Краснодар», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. В предстоящей встрече хозяева выглядят более уверенно и стабильнее, поэтому существует большая вероятность их победы в этот футбольный вечер.