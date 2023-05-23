«Реал Сосьедад» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Альмерия», который состоится 23 мая 2023 года

«Реал Сосьедад»

За три тура до окончания текущего сезона Ла Лиги «Королевский» занимает четвёртое место. Теоретически «Реал Сосьедад» может побороться за вторую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними успехами команды, чтобы оценить шансы «бело-голубых» в предстоящей игре с «Альмерией». Шесть матчей к ряду подопечные Иманоля Альгуасиля не уступают своим соперникам. В позапрошлом туре чемпионата Испании на своём поле «Королевский» раскатал ничью с «жирондинцами» (2:2).

На прошлых выходных в гостях «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 одержал победу над «Барселоной».

«Альмерия»

«Красно-белые» на текущий момент в испанской Примере находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Всего лишь четыре очка отделяют команду от зоны вылета. В оставшихся трёх турах «Альмерия» будет бороться за право остаться в Ла Лиге. Риск вылететь в Сегунду не высок, но он всё-таки остаётся. Рассмотрим несколько матчей с участием «красно-белых». Дома с разницей в один мяч «Альмерия» выиграла у «Эльче». В позапрошлом туре команда Руби на выезде уступила «Осасуне» (1:3).

В игре 35-го тура со счётом 3:0 «красно-белые» обыграли «Мальорку».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 1.39

Ничья – 5.20

Победит «Альмерия» – 7.60

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 2.03

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти последних

Два поражения потерпели «бело-голубые» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Альмерия» проиграла в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.03 на победу команды «Реал Сосьедад». Возможность побороться за третье, а может и за второе место, «Королевский» не упустит.