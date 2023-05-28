«Ювентус» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Милан», который состоится 28 мая 2023 года

«Ювентус»

«Ювентус» пребывает на эмоциональных качелях, которые вызвал очередной штраф на 10 очков в Серии А. Это откинуло «старую синьору» на седьмое место с 59 баллами. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют четыре очка, но отыграть их будет очень сложно. Тем не менее в случае победы над «Миланом» разрыв сократится до двух пунктов. Предстоящий матч будет очень важным и принципиальным по всем параметрам и носит статус центрального в нынешнем туре.

22 мая «Ювентус» крупно проиграл на выезде «Эмполи» (1:4), а 18 числа в дополнительное время уступил «Севилье» в рамках Лиги Европы.

«Милан»

«Россонери», наоборот, очень на руку штраф «Ювентуса», ведь сейчас команда смогла войти в зону Лиги чемпионов и находится на четвертом месте с 64 баллами. Коллектив очень хочет выйти в главный европейский турнир и постараться как минимум повторить достижения нынешнего сезона. В предстоящей встрече с «Ювентусом» гостям очень важно не проиграть, что практически гарантирует им достижение поставленной цели.

20 мая «Милан» разгромил на своем поле «Сампдорию» (5:1), а 16 мая уступил «Интеру» в ответном матче Лиги чемпионов (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.45

Ничья – 3.3

Победит «Милан» – 3

Статистика

«Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» не может выиграть уже пять выездных поединков подряд

«Ювентус» проиграл три из шести последних матчей «Милану»

Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Оба коллектива не решили свои задачи в чемпионате, поэтому им есть что терять. В такой ситуации прогнозируем нерезультативный поединок.