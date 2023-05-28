«Ювентус» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Милан», который состоится 28 мая 2023 года
«Ювентус»
«Ювентус» пребывает на эмоциональных качелях, которые вызвал очередной штраф на 10 очков в Серии А. Это откинуло «старую синьору» на седьмое место с 59 баллами. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют четыре очка, но отыграть их будет очень сложно. Тем не менее в случае победы над «Миланом» разрыв сократится до двух пунктов. Предстоящий матч будет очень важным и принципиальным по всем параметрам и носит статус центрального в нынешнем туре.
22 мая «Ювентус» крупно проиграл на выезде «Эмполи» (1:4), а 18 числа в дополнительное время уступил «Севилье» в рамках Лиги Европы.
«Милан»
«Россонери», наоборот, очень на руку штраф «Ювентуса», ведь сейчас команда смогла войти в зону Лиги чемпионов и находится на четвертом месте с 64 баллами. Коллектив очень хочет выйти в главный европейский турнир и постараться как минимум повторить достижения нынешнего сезона. В предстоящей встрече с «Ювентусом» гостям очень важно не проиграть, что практически гарантирует им достижение поставленной цели.
20 мая «Милан» разгромил на своем поле «Сампдорию» (5:1), а 16 мая уступил «Интеру» в ответном матче Лиги чемпионов (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 2.45
- Ничья – 3.3
- Победит «Милан» – 3
Статистика
- «Ювентус» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» не может выиграть уже пять выездных поединков подряд
- «Ювентус» проиграл три из шести последних матчей «Милану»
- Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Оба коллектива не решили свои задачи в чемпионате, поэтому им есть что терять. В такой ситуации прогнозируем нерезультативный поединок.