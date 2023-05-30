«Олесунн» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Олесунн» — «Бранн», который состоится 4 июня 2023 года

«Олесунн»

«Тангорубашечники» после девяти матчей в текущем сезоне Элитсерии занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Команда набрала четыре очка и одержала пока только одну победу. 16 мая с разницей в пару мячей «Олесунн» выиграл дома у «Олесунна» в матче 7-го тура чемпионата Норвегии. В 1/64 Кубка Норвегии в сухую, забив четыре года, «тангорубашечники» взяли верх над командой «Эид».

В прошлом туре на выезде со счётом 1:3 «Олесунн» потерпел поражение от «Сарпсборга».

«Бранн»

«Бранн» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находится на данный момент на второй строчке, уступая восемь очков «Глимту». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». В четырёх матчах к ряду «Гордость Бергена» выигрывает своих соперников. 20 мая в финальной игре Кубка Норвегии «Бранн» обыграл «канареек» из Лиллестрёма (2:0). В сухую, поразив пять раз ворота соперника, «красно-белые» взяли верх над командой «Фроя» в 1/64 Кубка Норвегии.

В матче 8-го тура Элитсерии со счётом 3:1 «Бранн» выиграл дома у «Русенборга».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олесунн» – 5.20

Ничья – 4.00

Победит «Бранн» – 1.60

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 2.56

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «тангорубашечники» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «Бранн» выиграл своих оппонентов в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60 на победу «Бранна». «Красно-белым» необходимо догонять «Будё-Глимт», поэтому в предстоящей игре «Гордость Бергена» терять очки не станет.