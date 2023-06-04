«Реал» потерял четырёх игроков атаки за сутки. Впереди решающие трансферы

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вчера, 17:31

За летом могут потерять десять футболистов.

Легенды сомневаются в успехах

У «Реала» хватало игровых проблем. Результат – чемпионство «Барселоны». А разгром «сливочных» в Манчестере словно расплата за удачу, которая сопровождала их годами. Нельзя вечно выиграть с помощью девяти сэйвов Куртуа в финале, с голами на последних секундах и благодаря камбэкам после гениальных передач Модрича.

«Мадрид» демонстрировал невероятную живучесть. Но этот организм устал. Качество обновления никогда не бывает идеальным. Символом может послужить Азар, на которого в «Реале» выбросили около 240 млн евро. После досрочного расставания хвастаются экономией 7 миллионов, но это 3 % от предыдущей суммы.

Перес не продавец, а покупатель. У «Реала» неплохой состав. Удачно сделали ставку на Винисиуса. Не прогадали с Куртуа. А ведь ошибка с голкипером могла стать смертельной. Но изнутри Бензема, Кроос и Модрич могут считать, что эпоха великих побед закончилась. В их возрасте сложно стартовать в футболе с нуля.

Карим официально покинул «Реал». Говорят, что и Лука уведомил руководство о приглашении шейхов. Лишь Кроос продлил контракт, но лишь на год. Но все, от Куртуа до Бензема, почувствовали в уходящем сезоне усталость. Были травмы, ведь основная обойма со времен Зидана состоит из 17-18 игроков.

Анчелотти собственные резервисты недолюбливали из-за отсутствия ротации, но в этом сезоне и она не помогла. Кроме Асенсио, Бензема, Мариано и Азара, могут уйти Одриосола, Начо, Вальехо, Лунин, Менди и Себальос. Пусть это резерв, но он тоже нужен.

У Анчелотти специфические запросы

Кейн немного банальная ставка, в стиле Левандовски в «Барселоне». Но Холанд вне зоны доступа. И Мбаппе в связке с Винисиусом в схеме «4-3-1-2» тоже вряд ли покажут. Как и тройку Салах, Мбаппе, Винисиус. Говорят, что Леви готов отдать Кейна за пределы Англии. У Харри появится шанс сыграть хоть какой-то трофей.

Но если жена Харри хочет остаться дома, то его легко заберут в МЮ , в мольбах прося высшие силы повторить чемпионский сезон с Ван Перси. Тогда «Реалу» надо начинать драку за Осимхена. Виктор похож на нападающего, которому стоит доверять. Впрочем, и у нигерийца были непростые отрезки в «Неаполе».

Кейн надежный, но за сутки «Реал» объявил об уходе четырех игроков атаки. Вальверде играл справа в нападении, но уругваец полузащитник, пускай широкого диапазона действий. «Десятка» в этом «Реале» вряд ли приживется, если даже Азару места под нападающим не нашли, не говоря о левом фланге.

Говорят, что Диас вернется из Милана, ведь в аренде. И вряд ли крошечный испанец сыграет лучше, чем Родриго. Поэтому Анчелотти и придумал неожиданный ход – пригласить Кая Хаверца. Это если Почеттино отпустит. Хотя вето Маурисио может помочь «Реалу». Хаверц ведь игрок без четкой позиции.

Бывает, что универсальность работает против приличного футболиста. Кай вряд ли сделает «Реал» сильнее. С другой стороны, зачем-то Анчелотти им интересуется. Родриго, Винисиус и Кейн могут рассматриваться в качестве тройки под основу. Тогда другие новички автоматически будут недовольны решениями тренера.

Ключевой трансфер «Реала» — главный тренер

Перес оставляет Анчелотти, судя по словам тренера. Разве это не ошибка? Карло уступил Гвардиоле. Итальянец проиграл Хави. Поставить на автоматизм, который выручал «Реал», теперь сложнее. Особенно если уйдет Модрич вслед за Бензема. Шейхи разошлись и могут забрать всех действующих футболистов с «Золотыми мячами».

А «Реал» продолжит прощаться с игроками. Могут уйти Лунин и Начо. По слухам, Андрей хочет остаться в «Реале» и ждать своего шанса. Но его неудачливая игра в поединках этого сезона заставила тренерский штаб подыскивать другого резервиста. Начо не нравилось, что ему мало доверяет Анчелотти. В основе Фернандеса не видят.

Испанца, который играет в футбол с диабетом, зовут в «Интер». Развернули масштабную кампанию, но неизвестно, сколько у «Реала» свободных денег. К лету надо завершить реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Также недальновидно набирать команду под Анчелотти, если через год Карло покинет Мадрид.

Странная ситуация, ведь Перес рядом с рациональными стратегическими решениями допускал тактические импульсивные проколы. Трансфер Азара может служить символом. Взяли игрока, который стал обузой. Возможно, это худший трансфер в истории футбола, если суммировать потраченные деньги и класс мастера.

Что будет с «Реалом», если подобные ошибки повторятся? Вспомните, что Перес верил в Игуаина. Сделку с Бензема считал резервной. Позже Карим и президент «Мадрида» ссорились, могли разойтись. Сейчас на коллектив может давить незнание имени будущего главного тренера. Анчелотти не опция на десять лет.

И параллельно нужны новички. Вроде бы передумали брать Фирмино в атаку. Зато ищут латералей. Справа Карвахаль теряет резкость и выносливость. Слева нет замены для Менди. Также не прикрыли опорную зону. Говорили об аренде Тчуамени и попытке найти человека, который соответствует стандартам Каземиро.

Про легкую замену Модрича можно лишь мечтать. Беллингем крутой, но ему 19 лет. Не попадет в игру, и весь центр поля может посыпаться. Сложно быть королем в момент, когда твою власть ставят под сомнение. В человеческой истории диктаторы часто падают неожиданно. «Реал» установил диктатуру в Лиге чемпионов.

Но отток ценных кадров и дорогущие трансферы несут большую опасность. «Реал» пережил десятки ужасных покупок. Но «Мадрид» за эти ошибки заплатил 12 годами без побед в Лиге чемпионов и сезонами без чемпионств. Десяток запланированных расставаний – реакция на осечки.