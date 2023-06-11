«Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» – «Хьюстон Динамо», который состоится 15 июня 2023 года

«Лос-Анджелес»

«Чёрно-золото-красные» в турнирной таблице Западной конференции MLS занимают на сегодняшний день третье место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков команды из Лос-Анджелеса за последнее время. С общим счётом 1:3 по сумме двух встреч «чёрно-золото-красные» проиграли мексиканскому «Леону» в рамках финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ . 8 июня нулевую ничью раскатали подопечные Стива Черандоло на своём поле с «Атлантой».

11 июня «Лос-Анджелес» в Хьюстоне со счётом 0:4 проиграл местным «динамовцам».

«Хьюстон Динамо»

«Апельсин» в турнирной таблице находится на седьмой строчке турнирной таблицы. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче, предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «оранжевых». Со счётом 3:0 «Хьюстон» проиграл на выезде команде «Сент-Луис Сити». В четвертьфинале Кубка США Оупен с разницей в три гола «Динамо» выиграло у «Чикаго Файр».

Как мы уже упомянули ранее, дома «Апельсин» взял верх над «чёрно-золото-красными». На перерыв команды ушли со счётом 1:0. Во второй половине встречи «оранжевые» ещё трижды поразили ворота «Лос-Анджелеса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лос-Анджелес» – 1.42

Ничья – 4.70

Победит «Хьюстон Динамо» – 7.40

Победит «Лос-Анджелес» с форой -1.5 – 2.10

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру в основное время

В четырёх матчах из пяти последних «Лос-Анджелес» проиграл

За тот же период «Хьюстон Динамо» уступило своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на тотал больше 2.5 голов за игру. Если недавняя встреча соперников подарила болельщикам четыре гола, то можно ожидать не меньше трёх голов в будущей игре.