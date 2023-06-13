Литва – Болгария: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1686689073

вчера, 23:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Литва – Болгария, который состоится 17 июня 2023 года

Литва

Литовцы в группе G занимают на сегодняшний день четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием литовской сборной. С марта месяца прошлого года «жёлто-зелёные» не радуют победами своих поклонников. В матче за третье место в Балтийском кубке в сухую, пропустив пару мячей, сборная Литвы потерпела поражение от эстонцев. С таким же счётом «жёлто-зелёные» проиграли в матче 1-го тура квалификации на Евро-2024 сербам.

27 марта в товарищеском матче литовцы разошлись миром с греками (0:0).

Болгария

«Львы» из Болгарии на данный момент в своей группе находятся на последней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков болгарской сборной за последнее время. В ноябре прошлого года «трёхцветные» провели два товарищеских матча. Сборную Кипра болгары выиграли со счётом 2:0. «Нулёвку» раскатали «львы» с люксембуржцами. В матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 сборная Болгарии уступила черногорцам.

27 марта «мадьяры» из Венгрии в игре 2-го тура взяли верх над болгарскими «львами» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Литва – 3.35

Ничья – 3.30

Победит Болгария – 2.28

Победит Болгария с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.11

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились две очные встречи команд из трёх

Из пяти крайних матчей литовцы проиграли в четырёх

За аналогичный период болгары уступили в двух поединках.

Прогноз

Обе команды не забивают с осени прошлого года. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55 на тотал меньше 2.5 голов за игру. На двоих в предстоящем матче команды не забьют больше двух голов.