Беларусь – Израиль : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Беларусь – Израиль, который состоится 16 июня 2023 года

Беларусь

Сборная Беларуси очень слабо стартовала в этой квалификации и не смогла набрать очки. Коллектив еще больше сдал в своих возможностях, хотя никогда особо не блистал на европейской арене. В матче против мотивированного Израиля номинальным хозяевам будет очень непросто, и даже ничья стала бы хорошим результатом, но даже ее будет добиться тяжело. Матч не собирает большого ажиотажа, но его результат может сыграть важную роль при распределении итоговых мест.

28 марта Беларусь проиграла на выезде Румынии (1:2), а 25 числа потерпела разгромное поражение от Швейцарии (0:5).

Израиль

Неудачный старт Израиля можно оправдать в первом случае невезением, а во втором – сильным соперником. Тем не менее, один набранный балл в двух турах мотивирует коллектив добиваться максимума в предстоящих поединках и исправлять ситуацию. В матче с Беларусью, гости считаются большими фаворитами и им лишь остается это доказать на футбольном поле и набрать полноценные три балла.

28 марта Израиль крупно проиграл на выезде Швейцарии (0:3), а 25 числа не смог на своем поле одолеть Косово (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Беларусь – 5.3

Ничья – 4.05

Победит Израиль – 1.65

Статистика

Девять из десяти последних матчей Израиля завершились исходом «обе забьют»

Сборная Беларуси проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

В четырех последних личных встречах коллективов был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Израиля, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости более мотивированы на победу и только номинально играют на выезде, что существенно увеличивает их шансы на успех в этой встрече.