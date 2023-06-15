Латвия – Турция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Латвия – Турция, который состоится 16 июня 2023 года

Латвия

Латвия является довольно скромной командой, которая очень давно не играла на крупных турнирах. В это квалификации у коллектива также мало шансов на общий успех, а первый матч он уже проиграл. В домашней встрече с Турцией фаворитом являются гости, которые очень мотивированы на победу. Матч обещает быть интересным и привлекает взгляды большого количества болельщиков.

28 марта Латвия проиграла на выезде Уэльсу (0:1), а 22 марта в товарищеской встрече уступила Ирландии (2:3).

Турция

Сборная Турции набрала три очка после двух стартовых туров отбора и занимает третье место с тремя пунктами, отставая от двух прямых конкурентов на один балл. В матче с Латвией гостям нужна только победа, которая не позволит оторваться Уэльсу и Хорватии, иначе ситуация может осложниться уже после 3-4 тура квалификации. В случае победы Турция сможет подняться минимум на одну позицию выше.

28 марта Турция проиграла на своем поле Хорватии (0:2), а 25 числа на выезде смогла одолеть сопротивление Армении (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Латвия – 9.5

Ничья – 4.9

Победит Турция – 1.35

Статистика

Турция выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Латвии завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних поединков между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. С большой вероятностью Турция забьет несколько мячей, но и вполне может пропустить, что подтверждает статистика личных встреч.