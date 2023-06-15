Латвия – Турция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Латвия – Турция, который состоится 16 июня 2023 года
Латвия
Латвия является довольно скромной командой, которая очень давно не играла на крупных турнирах. В это квалификации у коллектива также мало шансов на общий успех, а первый матч он уже проиграл. В домашней встрече с Турцией фаворитом являются гости, которые очень мотивированы на победу. Матч обещает быть интересным и привлекает взгляды большого количества болельщиков.
28 марта Латвия проиграла на выезде Уэльсу (0:1), а 22 марта в товарищеской встрече уступила Ирландии (2:3).
Турция
Сборная Турции набрала три очка после двух стартовых туров отбора и занимает третье место с тремя пунктами, отставая от двух прямых конкурентов на один балл. В матче с Латвией гостям нужна только победа, которая не позволит оторваться Уэльсу и Хорватии, иначе ситуация может осложниться уже после 3-4 тура квалификации. В случае победы Турция сможет подняться минимум на одну позицию выше.
28 марта Турция проиграла на своем поле Хорватии (0:2), а 25 числа на выезде смогла одолеть сопротивление Армении (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Латвия – 9.5
- Ничья – 4.9
- Победит Турция – 1.35
Статистика
- Турция выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей Латвии завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести последних поединков между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. С большой вероятностью Турция забьет несколько мячей, но и вполне может пропустить, что подтверждает статистика личных встреч.