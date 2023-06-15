Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Латвия – Турция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:59
Латвия – Турция : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Латвия – Турция, который состоится 16 июня 2023 года

Латвия

Латвия является довольно скромной командой, которая очень давно не играла на крупных турнирах. В это квалификации у коллектива также мало шансов на общий успех, а первый матч он уже проиграл. В домашней встрече с Турцией фаворитом являются гости, которые очень мотивированы на победу. Матч обещает быть интересным и привлекает взгляды большого количества болельщиков.

28 марта Латвия проиграла на выезде Уэльсу (0:1), а 22 марта в товарищеской встрече уступила Ирландии (2:3).

Турция

Сборная Турции набрала три очка после двух стартовых туров отбора и занимает третье место с тремя пунктами, отставая от двух прямых конкурентов на один балл. В матче с Латвией гостям нужна только победа, которая не позволит оторваться Уэльсу и Хорватии, иначе ситуация может осложниться уже после 3-4 тура квалификации. В случае победы Турция сможет подняться минимум на одну позицию выше.

28 марта Турция проиграла на своем поле Хорватии (0:2), а 25 числа на выезде смогла одолеть сопротивление Армении (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Латвия – 9.5
  • Ничья – 4.9
  • Победит Турция – 1.35

Статистика

  • Турция выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей Латвии завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из шести последних поединков между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.87. С большой вероятностью Турция забьет несколько мячей, но и вполне может пропустить, что подтверждает статистика личных встреч.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Букмекеры выставляют фаворитами турков, но на деле, шансы на успех у гостей тут далеко не сто процентные. Латвия сейчас очень кусачая. Так еще и история личных противостояний говорит о том, что, туркам очень сложно играть против данного соперника. Свой выбор остановлю тут на варианте: Фора(+1,5) на Латвию. Запросто хозяева могут тут в очередной раз навязать туркам упорную борьбу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 