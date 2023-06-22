«Ривер Плейт» – «Институто»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1687417222

вчера, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки Суперлигу Аргентины «Ривер Плейт» – «Институто», который состоится 23 июня 2023 года

«Ривер Плейт»

Один из самых знаменитых клубов Аргентины на данный момент находится на вершине Суперлиги и уверенно лидирует в турнирной таблице. В активе клуба уже 47 очков, что на семь пунктов больше, чем у ближайшего соперника, коим является «Тальерес Кордоба». В очередном поединке чемпионата хозяева рассчитывают только на победных исход в игре с соперником из нижней части турнирной таблицы.

18 июня «Ривер Плейт» обыграл на выезде «Дефенса и Хустисия» (1:0), а 13 числа разгромил на выезде «Банфилд» (4:1).

«Институто»

«Институто» не хватает звезд с неба и редко выигрывать, особенно в последних турах. Перед стартом очередного поединка клуб располагается лишь на 21 месте с 22 баллами и от ближайших результатов может как подняться вверх, так и опуститься еще ниже, ведь плотность команд внизу очень высокая. В предстоящей игре гостей ожидает очень сложный соперник, поэтому любые набранные очки станут большой неожиданностью.

13 июня «Институто» сыграл вничью с «Расингом» (1:1), а восьмого числа обыграл на своем поле «Депортиво Риестра» в рамках кубка Аргентины (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ривер Плейт» – 1.3

Ничья – 5.3

Победит «Институто» – 10.5

Статистика

«Институто» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ривер Плейт» не проигрывает уже шесть матчей подряд

«Институто» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Ривер Плейт»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ривер Плейт» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Команда играет на своем поле и выглядит в разы сильнее «Институто», который никак не может найти свой футбол в этом сезоне.